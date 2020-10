Almagro: La OEA no avala fraudes y los denuncia, ya sean de izquierda o de derecha





17/10/2020 - 16:37:07

La Paz, (ABI).- El secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó este sábado que ese organismo no avala fraudes electorales y que, por el contrario, los denuncia, ya sean de partidos políticos de izquierda o de derecha. "La OEA no avala fraudes, los denuncia, ya sean de izquierda o de derecha. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha afirmado que los ciudadanos podrán fotografiar las actas electorales en todos los recintos del país", señaló Almagro, en su cuenta oficial de Twitter (@Almagro_OEA2015). La reacción del representante se da en respuesta al político y senador de Colombia, Gustavo Petro, quien señaló que se impide realizar fotos de las actas en las mesas electorales de Bolivia y que la OEA ahora sí está avalando un fraude electoral. "La sangre que corra en Bolivia será una responsabilidad directa de Luis Almagro. Ojalá el ejército boliviano comprenda que no se puede oponer a la voluntad popular boliviana", indicó Petro, en su cuenta de Twitter (@petrogustavo). Ante esto, Almagro pidió al legislador que no sea un "instrumento de desinformación" en el proceso electoral boliviano. La postura surge luego de que legisladores, candidatos y sectores sociales afines al MAS, así como políticos de izquierda, intentan poner en duda el informe de la OEA, que da cuenta de una manipulación dolosa en las elecciones del 20 de octubre de 2019, y cuestionan la credibilidad de la misión de observación de ese organismo, que vigilará el proceso electoral de este domingo. El martes, el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, ratificó el informe de auditoría de la OEA que detectó una "manipulación dolosa" e "irregularidades graves" en la transmisión de resultados en las elecciones generales de 2019, por lo que no pudo avalar los resultados de esos comicios. "Por supuesto que ratificamos en todos sus términos lo que hemos establecido, tanto en el informe de la misión de observación y en los informes de auditoría que se dieron, en materia de integralidad democrática, y por supuesto las recomendaciones que hemos hecho llegar a las autoridades competentes", señaló Guerrero. El representante de la OEA recordó que el informe final de la auditoría fue presentado por una solicitud del entonces Gobierno de Evo Morales, que fue plasmado en un acuerdo firmado entre ambos, el 30 de octubre de 2019, para realizar un análisis de integridad electoral. El 4 de diciembre, la OEA presentó su informe final de la auditoría que develó que hubo una "manipulación dolosa" e "irregularidades graves" en la transmisión de datos, que hicieron "imposible" validar los resultados emitidos por las autoridades electorales. Ese mismo mes, la misión de expertos electorales de la Unión Europea (UE) detectó "numerosos errores e irregularidades" en el recuento de votos, lo cual consideró como "caótico". Ante esto, ninguna misión de observación internacional pudo avalar los resultados de la votación de los comicios de octubre de 2019. Antes del informe final, el 10 de noviembre la OEA presentó una auditoría preliminar que dio cuenta de "irregularidades" en los resultados de la votación de los comicios de 2019 y recomendó que Bolivia celebre otras elecciones. La sugerencia de la OEA se dio en medio de las protestas sociales, realizadas desde el 22 de octubre de 2019, en demanda de la renuncia de Morales, tras las denuncias de fraude electoral en los pasados comicios. Tras ese informe y aún siendo presidente, Morales convocó a nuevas elecciones, y anunció la renovación de las autoridades electorales; no obstante, poco después dimitió al cargo y se fue del país. De este modo, todos los vocales del TSE fueron destituidos por un pedido público, expresado por el propio Morales.