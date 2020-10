Gobierno lamenta que la Fiscalía no avance en investigaciones de al menos 80 casos de corrupción





17/10/2020 - 11:55:40

Sucre, (ABI).- El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, lamentó que los 80 casos de corrupción en gestiones pasadas, al interior de instituciones públicas, denunciados ante el Ministerio Público, no hayan sido investigados hasta el momento. La autoridad de Estado dijo que se espera que las elecciones generales que se vivirán este domingo, representen un cambio en el proceder parcializado del Ministerio Público. "He venido a rogar al Fiscal General del Estado (Juan Lanchipa) y pedirle que por favor nos ayude a investigar 80 casos de corrupción denunciados a lo largo de mi gestión y ahí están, durmiendo el sueño de los justos porque lamentablemente (la Fiscalía) abre los ojos para unos y los cierra para otros", lamentó Arias, durante su visita a la ciudad de Sucre. El ministro explicó que el daño que se hizo al Estado es millonario e injustificado en la construcción de "elefantes blancos" o mega infraestructuras, con casi ninguna funcionalidad, sobre los cuales se debe realizar una acuciosa investigación porque se trata del dinero de todos los bolivianos. Se refirió a aeropuertos en desuso donde se gastaron 11 millones de dólares o carreteras que se destrozaron y que demandaron al Estado 17.000 millones de bolivianos. "Hay carreteras que no existen a pesar que dicen que se han hecho, otras que se han caído y otras de pésima calidad que están como si las hubieran bombardeado", manifestó. De igual manera, cuestionó el proceder deshonesto al construir viviendas sociales en haciendas particulares, favoreciendo con casas a militantes del MAS y, en otros casos, procediendo a cobros ilegales en el caso de viviendas públicas. Entre algunos de los casos denunciados que, a la fecha, el Ministerio Público no investiga, es el ocurrido en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), los 20 centavos descontados al transporte público o denuncias en la estatal Boliviana de Aviación (BoA).