Consejos para mantener a los gatos alejados de la mesa





17/10/2020 - 11:50:23

DPA.- ¿Se le pueden enseñar modales en la mesa a un gato? Esto no significa cómo debería arrojarse sobre su tazón, sino de qué manera se comporta la mascota de la casa mientras la familia está comiendo. De esta manera, explica la Asociación de la Industria de Suministros para Mascotas, deben fijarse al felino límites claros y, sobre todo, siempre los mismos, si se lo quiere mantener a distancia de la mesa donde se come o de la mesada de la cocina. La psicóloga de gatos Katja Rüssel advierte que reprenderlos o espantarlos enérgicamente es más bien contraproducente e incluso algunos felinos se ven amedrentados. Sin embargo, lamentablemente en algunos gatos no alcanza con bajarlos de la mesa con una y otra vez. Rüssel logra sus mayores éxitos cuando le ofrece a la mascota una alternativa que le resulta más atractiva que la mesa o la mesada de la cocina. La especialista recomienda por lo tanto que durante la preparación de la comida en la cocina se coloque una silla junto a la mesada y se anime al gato a saltar hasta allí mediante algo de comida, con elogios incluidos. Rüssel asimismo comenta que puede funcionar un sitio acogedor en una de las sillas de la mesa del comedor. A muchos gatos les encanta acurrucarse en pequeñas cajas de cartón y devorar algo delicioso. Las paredes laterales del cartón deben llegarle al felino aproximadamente hasta el pecho. Una vez que están cómodamente acurrucados, para muchos gatos el cartón resulta más atractivo que la mesa.