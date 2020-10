Cultivo hidropónico de lechugas: Un emprendimiento familiar que se impuso ante la pandemia en La Paz





17/10/2020 - 11:41:04

La Paz, (ABI).- El cultivo hidropónico de lechugas, que es aquel que prescinde totalmente de la tierra para cultivar los alimentos, fue el emprendimiento familiar que comenzó en 2018 y se impuso, incluso, a la pandemia, ya que aún en cuarentena no paralizó su producción ni sus entregas diarias a los centros de abasto. La iniciativa unifamiliar surge en 2018 como alternativa al cultivo tradicional de verduras, que permita cuidar el entorno natural y contribuir con la sana alimentación, relató el gerente de la pequeña industria verde Ecofresh, Jaime Candia. "Es un invernadero modelo, construido con parámetros internacionales de altura, ventilación, temperatura, calidad nutricional que requiere la agricultura industrial. Esto nos permite producir todo el año de manera ininterrumpida", destacó. El cultivo de lechugas por goteo instalado en Chijipata, Kellumani, al sur de La Paz, demandó una inversión aproximada de 60.000 dólares en cerca de 600 metros cuadrados de terreno. La rentabilidad es relativa, según el gerente de esta iniciativa. Esta tecnología agrícola permite producir 1.500 cabezas de lechuga diarias; actualmente sólo producen ente 300 y 350 unidades, que se abren paso en los mercados de La Paz. La pandemia del coronavirus puso a prueba la eficiencia de este emprendimiento, pues no paralizó su producción ni sus entregas diarias a los centros de abasto, a pesar de las dificultades que impuso la crisis sanitaria. "Hemos aportado a la sociedad con un alimento sano, no hemos dejado de trabajar un solo día y la calidad del producto ha sido apreciada. La pandemia también desnudó la mala calidad de alimentación que tenemos", comentó Aliaga. El crecimiento de Ecofresh, a pesar de la adversidad, le permitió generar fuentes de empleo, pocas aún, para jóvenes agrónomos, a los que, además, entrena en esta tecnología para cultivar otras hortalizas, señaló Candia.