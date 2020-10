Comité pro Santa Cruz: Nunca más ningún tirano dictador volverá a gobernarnos





17/10/2020 - 10:50:01

Santa Cruz.- El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo este sábado, a propósito de las elecciones del domingo, que "ningún tirano dictador volverá a gobernarnos" y advirtió que el pueblo boliviano "nunca más permitirá que nadie nos intente robar el voto". Calvo dijo que el pueblo boliviano tiene este domingo una cita con la democracia. "Son momentos cruciales para la historia nacional, las fuerzas antidemocráticas asechan nuestra libertad conseguida con tanto sacrificio, contra un narcogobierno corrupto y asesino". Recordó que hace ya casi un año, "el pedófilo y sus cómplices intentaron robarnos nuestro voto, pero que de forma valiente, pacífica, en unidad y con fe, los bolivianos nos pusimos de pie y defendimos nuestra democracia". Calvo dijo que fue una lucha sacrificada, "nos costó llanto y luto, pero salimos victoriosos e hicimos huir al tirano". Reiteró que "hoy tenemos la oportunidad de reafirmar nuestra lucha democrática en las urnas, porque estamos plenamente convencidos de que nunca más ningún tirano dictador volverá a gobernarnos, porque el pueblo no lo permitirá". El dirigente cívico cruceño reflexionó que la "historia nuevamente nos convoca. "Ejerzamos nuestro derecho constitucional del voto sin miedo ni presión" y vamos a las urnas con las medidas de bioseguridad, dijo. "Elijamos sabiamente a nuestros próximos gobernantes. Pero, sobre todo, seamos vigilantes y custodios de nuestro voto", enfatizó. Rómulo Calvo advirtió a los enemigos de la democracia que el pueblo boliviano "nunca más permitirá que nadie nos intente robar el voto. No se atrevan! No lo intenten y ni siquiera lo piensen! Seremos inclementes con todo aquel que quiera hacernos fraude o convulsionar el país por sus intereses". La dictadura del MAS ya se acabó para siempre!, dijo en una nota de prensa y un video publicado en la página institucional del Comité pro Santa Cruz.