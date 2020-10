Arias: La Asamblea Legislativa impidió un mejor desempeño en la gestión de Gobierno





17/10/2020 - 10:11:29

La Paz, (ABI).- A poco de entregar la administración del Estado a un nuevo gobierno que resulte de las elecciones generales, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, evaluó la gestión gubernamental, al mando de la presidenta Jeanine Áñez, y dijo que la Asamblea Legislativa Plurinacional, con dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS), impidió realizar un mejor desempeño. Para Arias, otro de los escollos que tuvo que enfrentar el Gobierno nacional, fue los errores, muchas veces voluntarios, de funcionarios que se quedaron en la administración pública, pero que todavía eran serviles al MAS. "Fue un error el no haber sacado gente del anterior gobierno, gente que formaba parte de redes de corrupción. Lo hicimos porque entramos por tres meses y nos quedamos un año", señaló, a pocas horas de iniciar el proceso electoral para la sucesión del mando nacional. Consideró que los obstáculos que aún enfrenta el Gobierno nacional, tienen que ver con la Asamblea Legislativa, que dificulta todas iniciativas orientadas a generar mejores condiciones para el país, frente a la pandemia del coronavirus y la crisis económica. A su juicio, el Gobierno también incurrió en errores como la postulación de la presidenta Áñez a las elecciones nacionales, lo que alteró el norte de su administración. La presidenta Jeanine Áñez asumió el mando del país el 12 de noviembre de 2019 por sucesión constitucional, luego de que el exmandatario, Evo Morales, y el exvicepresidente, Álvaro García, renunciaran a su mandato tras detectarse el fraude en los comicios nacionales del 20 de octubre de ese año, aún en investigación. "Un error fue haber variado el norte (de la gestión) con una posible candidatura al Gobierno, que además enfrentó una Asamblea politizada", apuntó Arias. En ese contexto, dijo que también se luchó contra la pandemia del COVID-19 sin contar con los recursos necesarios y dificultades en la estrategia de comunicación pública. "No creo que el manejo de la crisis misma haya sido equivocado, lo que hubo fue un mal manejo de la comunicación. No hemos sabido tener un aparato de comunicación que informe de forma correcta", sostuvo la autoridad, de manera autocrítica. El manejo de la pandemia por el COVID-19 enfrentó a un nuevo problema a todo el mundo, donde todos debían aprender a manejar la enfermedad, inclusive la OPS (Organización Panamericana de la Salud) tuvo contrariedades sobre el uso, o no, del barbijo. En criterio de Arias, el achicamiento del aparato público también generó dificultades en la administración estatal, debido a las limitaciones en la capacidad de gestión. "Achicar el Estado no es malo, pero cuando se achica el Estado necesitas personas con mucha más capacidad de gestión. Hemos achicado el Estado, pero no hemos tenido los mejores gestores", señaló.