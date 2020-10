La ONU llama a celebrar elecciones pacíficas y a respetar los resultados finales





17/10/2020 - 10:08:51

La Paz, (ABI).- La Organización de Naciones Unidas (ONU) llamó este sábado a los actores políticos y sociales de Bolivia a celebrar unas elecciones pacíficas y animó a respetar el proceso electoral, en particular los resultados finales de la votación. "El Secretario General de Naciones Unidas se hace eco del llamado a los actores políticos y sociales del país, así como a las instituciones del Estado, a comprometerse con la celebración de elecciones pacíficas. Anima a todos los actores a respetar el proceso electoral, en particular los resultados finales de la votación", señaló el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, según la cuenta de Twitter de ese organismo en Bolivia. De acuerdo a esa publicación, el secretario general de la ONU, António Guterres, reafirmó su apoyo a la aspiración de los bolivianos de realizar, este 18 de octubre, elecciones transparentes, creíbles, participativas e incluyentes en un marco de pleno respeto a los derechos civiles y políticos. Ayer, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a las autoridades, actores políticos y sociales a tomar todas las medidas necesarias para garantizar elecciones pacíficas en Bolivia y a abstenerse de cualquier acción que pueda socavar el normal desarrollo de los comicios del próximo domingo. Asimismo, en Bolivia varias autoridades e instituciones hicieron llamados constantes para llevar elecciones pacíficas, después de que algunos actores políticos advirtieron con retomar el poder por la fuerza ante cualquier indicio de "fraude". La propia presidenta Jeanine Áñez convocó a la ciudadanía a participar de manera pacífica en los comicios dejando de lado las confrontaciones entre bolivianos. "Tenemos que asistir a las urnas de manera pacífica porque así somos los bolivianos, no queremos ya la confrontación, ya no queremos esa división perversa que nos ha llevado a confrontarnos en las calles", afirmó Áñez.