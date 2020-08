El pleno de Diputados aprueba créditos externos del BM y del BID por $us 704,3 millones





18/08/2020 - 15:25:59

La Paz, (ABI). - El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en sus estaciones en grande y en detalle, dos proyectos de ley de los créditos del Banco Mundial (BM) por $us 254,3 millones y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $us 450 millones, para reponer los recursos para el pago de bonos sociales, la Renta Dignidad y la reducción de las tarifas de electricidad. En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, José Abel Martínez, destacó que se haya aprobado estos créditos para la liberación de recursos a fin de enfrentar los efectos económicos de la emergencia sanitaria por el COVID-19. "Son recursos que necesitamos para seguir ejecutando el presupuesto para enfrentar las necesidades por la pandemia y sus consecuencias", afirmó la autoridad. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, precisó que se aprobaron dos convenios de préstamo por parte del BM, de $us 254,3 millones, y otro crédito del BID, por $us 450 millones. Choque señaló que las propuestas normativas ahora pasarán a la Cámara de Senadores para su tratamiento.