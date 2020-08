Presidenta: La industrialización no es obra de políticos ni de movimientos populistas





18/08/2020 - 14:13:05

Santa Cruz, (ABI). - La presidenta Jeanine Áñez afirmó este martes que la industrialización en Bolivia no es obra de los políticos ni de la izquierda populista, que intentó atribuirse ese proceso en los últimos años.



"La caña y su proceso terminaron convirtiéndose en un símbolo de la industrialización en Bolivia y aquí va una noticia para el populismo: la industrialización no es obra de los políticos, es obra y audacia de los industriales, de la sociedad y de la gente", dijo Áñez.



La Jefa de Estado manifestó esa postura en el acto de lanzamiento del plan de reactivación económica agroindustrial en Santa Cruz, donde también se refirió a las complicaciones que implica encaminar la economía del país y en ese contexto indicó que ahora solo hay dos rutas a seguir.



Un primer camino de quienes "piensan que hacer la economía y hacer la industria en Bolivia es una tarea ideológica de la izquierda populista, (...) que implica disminuir las libertades, instalar la dictadura y hacer alianzas con los bloqueadores, con los violentos y con el populismo estatista; (y una segunda vía, de quienes) piensan que hacer la economía y la industria es perfectamente compatible con hacer la democracia, con pacificar y dialogar, como lo hemos hecho la semana pasada, logrando la segunda pacificación del país ante el reto del MAS, que era hacer una guerra civil", enfatizó.



Asimismo, la autoridad señaló que hacer economía e industria es "perfectamente compatible" con el pago de los bonos, con la unificación de los bolivianos, con el respeto al que piensa distinto y con el acatamiento de la ley.



"En definitiva, hay los que piensan que industrializar Santa Cruz es una tarea compatible con la idea de la república y yo soy de esas ideas. Yo creo en la república y en los valores republicanos y por eso creo que industrializar es absolutamente combinable con la libertad política, con el estado de derecho y con la libre iniciativa. La industria nacional no tiene necesidad de aliarse con la dictadura, la industria nacional tiene un sitio digno en la democracia y en la república", puntualizó.