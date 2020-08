Ante empresarios en Santa Cruz Presidenta Añez pide a candidatos firmar un pacto para pagar los bonos





18/08/2020 - 13:06:42

La Paz, 18 ago (ABI). - La presidenta Jeanine Áñez pidió este martes a los candidatos a la presidencia ser valientes y dejar de ser "tibios" para asumir decisiones y les reiteró la invitación a suscribir un pacto nacional para el pago de bonos a la población boliviana. "Vuelvo a invitar a todos los candidatos a la presidencia a que firmemos el pacto nacional por los bonos. ¿Puede el señor (Luis) Arce o el señor (Carlos) Mesa firmar ese pacto y garantizar ante todos los bolivianos que van a impulsar el Bono Salud frente a la asamblea del MAS que se niega a liberar el dinero para pagarlo? ¿Pueden garantizar que el siguiente año van a volver a entregar la Canasta Familiar, el Bono Familia y el Bono Universal?", dijo la Jefa de Estado. Áñez emitió esas declaraciones, en Santa Cruz, durante el lanzamiento del plan de "Reactivación Económica Agroindustrial", donde participaron otras autoridades de Estado y representantes del sector empresarial. El pasado 19 de julio, la Jefa de Estado anunció la creación del Bono Salud de Bs 500 para pagar de inmediato en beneficio de más de tres millones de pobladores, una vez que la Asamblea Legislativa, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), desbloquee los créditos aprobados por organismos internacionales. Sin embargo, hasta el momento la Asamblea todavía no liberó esos créditos, pese al pedido insistente de las autoridades nacionales; ante esa situación, la Presidenta convocó, el pasado 6 de agosto, a los candidatos a concretar un acuerdo nacional por para garantizar el pago de esos bonos, pero no recibió ninguna repuesta. Pero, ahora sí "¿pueden firmar ese compromiso? Yo los invito, sean valientes, tomen decisiones, no sean tibios, vengan y firmen por los bonos", insistió Áñez. La mandataria recordó que mucha gente, sobre todo en el mundo empresarial, le dice que los bonos no son una medida económica, pero ella considera que es una de las medidas más importantes para apoyar a las familias, que en este momento son afectadas en sus ingresos por la crisis económica que generó la pandemia del COVID-19. "Porque si la economía no es para la gente, entonces para quién es esa economía. (Por eso) de aquí en adelante, señores y señoras, las políticas económicas de Bolivia tendrán su base en el principio de la solidaridad y eso significa que más allá de nuestras diferencias debemos hacer políticas económicas fundadas en las familias y en los hogares", puntualizó.