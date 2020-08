Vuelven a cerrar el botadero y Alcaldía pide ayuda a la Gobernación y Defensoría del Pueblo





18/08/2020 - 12:12:23

Cochabamba, (ABI).- El secretario de gobernabilidad de la Alcaldía de Cochabamba, Edwin Paredes, informó el martes que pobladores de la zona volvieron a cerrar las puertas del botadero de K'ara K'ara y pidió la intervención de la Gobernación y la Defensoría del Pueblo para dialogar con los grupos movilizados, que presentaron nuevas demandas a las autoridades. "Se dialoga con ellos y abren las puertas. Hemos metido unas 2.500 toneladas de basura hasta esta mañana y otra vuelta cierran el ingreso y aparecen nuevas demandas", informó a los periodistas. En los últimos días, el depósito de residuos sólidos al botadero de la ciudad de Cochabamba fue intermitente, porque los vecinos de la zona presentan varias demandas a las autoridades regionales y cierran el paso a los carros recolectores cuando sus pedidos no son escuchados. Paredes detalló que los ciudadanos movilizados en su último pliego piden que la Alcaldía presente fichas ambientales, el desembolso de los planes de contingencia y planimetrías del Distrito 15. "Temas que rebasan lo convenido en el último acuerdo", reclamó. A su juicio, esos temas deben ser analizados en las instancias orgánicas correspondientes. "El accionar de estas personas, que permanentemente cambian de representación, es buscar el conflicto, mientras el Concejo (municipal) no colabora", manifestó. Al respecto, la autoridad del ejecutivo edil demandó la participación del Concejo municipal, el representante regional de la Defensoría del Pueblo y otras autoridades para que persuadan a los grupos movilizados a reabrir las puertas del botadero de K'ara K'ara. En horas pasadas, autoridades de la Gobernación denunciaron que la Alcaldía no participó del diálogo con los dirigentes de la zona de K'ara K'ara.