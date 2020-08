Gobierno reitera que los respiradores españoles están en custodia y niega acusaciones de supuesta pérdida





18/08/2020 - 11:40:39

La Paz, (ABI). - El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, ratificó que los espiradores de fabricación española están todavía en custodia y rechazó las declaraciones del abogado de IME Consulting, Ramiro Vega, quien habló de una supuesta pérdida de algunos de los equipos. "De dónde habrá sacado eso ese señor, esos respiradores están en custodia (...) he visto yo su entrevista en el canal de los Arias y donde dice que 'el Gobierno confiesa que no sabe dónde están los respiradores', que demuestre que no sabemos dónde están los respiradores", conminó Melgar, en una entrevista con TVU. Agregó que los respiradores están en custodia porque "no se han utilizado y para resolver el contrato nosotros tenemos que devolver esos respiradores y ellos tienen que devolver la plata". Entre tanto, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) ya mandó una nota a la empresa IME Consulting haciéndole conocer la intención de la "resolución del contrato". El Ministerio Público investiga desde hace varios meses un supuesto sobreprecio en la compra de 170 respiradores españoles, que fueron fabricados por la española GPA Innova y comercializados a través de la intermediaria IME Consulting.