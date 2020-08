Gobierno: Un militar ayudó a familia de presunta pareja de Morales (Noemí) a huir hacia Argentina





18/08/2020 - 11:16:27

Cochabamba, ago (ABI).- El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, reveló este martes que integrantes de la familia de Noemí -cuyos vínculos sentimentales con el expresidente Evo Morales son investigados- huyeron a la Argentina con ayuda de un militar que ahora es procesado internamente. La muchacha de 19 años y su familia estaban siendo procesadas por el uso ilegal de bienes del Estado, luego que pasado 14 de julio la Policía descubriera que una vagoneta de la Gobernación de Cochabamba estaba siendo utilizada para fines particulares. De hecho, el vehículo -una vagoneta Nissan Patrol de color Negro con placa 3151 GAH- fue interceptado en el municipio cochabambino de Tiraque cuando un chofer, presuntamente vinculado laboralmente a la Gobernación, transportaba a Noemí y su hermana. "El chofer y las otras dos personas fueron remitidas al Ministerio Público, que pidió detención preventiva, pero el juez ordenó detención domiciliaria y ese mismo día, toda la familia fue trasladada a la Argentina con la ayuda de un militar que está plenamente identificado, se trata de un capitán que será procesado internamente", explicó Issa. "Luego del operativo, sus ocupantes, incluida la muchacha, fueron traídas a Cochabamba, para acusarlas por uso indebido de bienes del Estado", puntualizó la autoridad.



El Viceministro reveló que antes de que se les requisaran los celulares a los tres aprehendidos, Noemí pudo enviar un mensaje al celular de Morales con el siguiente texto: "Estamos detenidas en la comandancia de la FELCC de Quintanilla". "Se les requisaron los celulares a todos los ocupantes, y en el celular de la muchacha fue que se encontraron fotos y chats con el ex presidente. Eran de varios años y actualmente están en proceso de investigación", detalló Issa en contacto con los periodistas. En cuanto al proceso por uso indebido de bienes del Estado, el viceministro Issa explicó que "el militar acompañó a la familia a la frontera con Argentina" y que el juez ordenó detención domiciliaria, debido a que por la pandemia, se determinó no dar detenciones preventivas.



"Tampoco procede solicitar la extradición de Noemí y su hermana, por cuanto el delito no está tipificado como de lesa humanidad; el chofer, al parecer, continúa en Bolivia", aseveró Issa.



El viceministro de Régimen Interior aseguró que el vehículo, de propiedad de la Gobernación de Cochabamba, le fue entregada a Noemí en 2018 y recién fue confiscada en mayo de 2020.



El contenido de los mensajes y las imágenes encontradas en el celular de Noemí continúa siendo investigado por peritos de la Policía, agregó Issa.



"Hay un video, supuestamente de febrero de este año, en el que se ve al expresidente junto a esta muchacha en Argentina, en Ushuaia, Tierra del Fuego", dijo el Viceministro, como un indicio más de la relación entre el exmandatario y Noemí.