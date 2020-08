Encuesta de Página Siete: Primero indecisos y ninguno; Arce y Mesa segundos y Añez en tercer lugar





18/08/2020 - 09:42:28

La Paz.- El reciente estudio de opinión de la firma Mercados y Muestras para Página Siete muestra que los indecisos y blancos y nulos suman ocupan el primer lugar de la intención de voto y le siguen Arce y Mesa con Jeanine Añez en tercer lugar. Según la encuesta, el 19% es indeciso y el 11% optó por la opción ninguno, blanco o nulo, sumando 30% que se constituye en una mayoría a la hora de votar Ante la pregunta “¿Por quién usted votaría en las próximas elecciones presidenciales?”, el 23% expresó que respaldaría a Luis Arce, el 23% manifestó que apoyaría a Carlos Mesa, y el 12% manifestó que votaría por Añez. No obstante, las cifras con un decimal muestran que Arce tiene 22,8% de respaldo y Carlos Mesa 22,6%, lo que en votos válidos se traduce en 32,7% para el candidato del MAS contra el 32,4% para el postulante de Comunidad Ciudadana. El 6% sostuvo que respaldaría a Luis Fernando Camacho, postulante de Creemos; el 3% dijo que apoyaría a Jorge Tuto Quiroga, candidato de Libre 21; el 2% aseguró que votaría por Chi Hyun Chung, postulante del Frente Para la Victoria; y el 1% por Feliciano Mamani, candidato de Pan-Bol. La encuesta se realizó entre el 6 y el 11 de agosto, en medio del contexto de los bloqueos de rutas por la fecha de las elecciones, fijadas finalmente para el 18 de octubre. Una comparación entre la encuesta de julio y la de este mes da cuenta que la intención de voto de Arce pasó del 24% al 23%. En cambio, la preferencia de Mesa pasó de 20% a 23%. El respaldo para Añez pasó del 16% al 12%, y el de Camacho del 5% al 6%. La preferencia para Quiroga se mantiene en 3%, la de Chi pasó del 3% al 2%. En torno a los indecisos, el porcentaje bajó del 20%, en la encuesta de julio, al 19%, registrado en la presente entrega. Proyección de votos válidos La proyección de votos válidos muestra que la preferencia electoral de los candidatos quedaría de la siguiente forma: Arce lograría el 33%, Mesa el 32%, Añez el 17%, Camacho el 9%, Tuto Quiroga el 5%, Chi el 3%, y Mamani el 1%. Una asamblea sin dos tercios en una sola fuerza La socióloga Sonia Montaño manifestó que algo positivo que detecta el trabajo de campo es que en la Asamblea Legislativa no habrá una fuerza que tenga los dos tercios, lo que permitirá alianzas en torno a políticas específicas, aunque aquello dependerá mucho de la capacidad de diálogo de los dirigentes políticos. “Probablemente en el Parlamento si bien no vamos a tener que enfrentar los dos tercios, sí va a ser muy difícil llegar a acuerdos y el MAS, no nos olvidemos, va a seguir teniendo este grupo social con capacidad de movilización, que no lo tiene ningún otro candidato”, aseguró. El analista Franklin Pareja ve poco probable que Añez incline la balanza hacia una segunda vuelta, pero prevé que la mandataria y Juntos “van a querer mantener una cuota importante de poder para tener una presencia relativamente importante en la Asamblea Legislativa y eventualmente a futuro, negociar para hacer viable el gobierno de Carlos Mesa”. La reciente encuesta también indagó sobre la percepción de ganador. El 45%, la mayoría, es indeciso o no supo qué responder. En cambio, el 25% cree que ganará Arce, el 17% estima que triunfará Mesa, y el 9% prevé que vencerá Añez.