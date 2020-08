Abogados piden al Legislativo no aprobar leyes que protejan a personas que cometieron delitos





18/08/2020 - 09:22:02

Sucre, (ABI).- El Colegio Nacional de Abogados (Conalab) exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya mayoría le pertenece al Movimiento Al Socialismo (MAS) a no aprobar leyes que protejan a personas que cometieron delitos, respecto al proyecto de ley que propone esa bancada para proteger a dirigentes y personas que impulsaron bloqueos en plena pandemia en las carreteras del país. "Estamos exhortando a los legisladores del Estado boliviano para que cumplan con las obligaciones que tienen a nivel nacional, como a nivel internacional (...). Les alertamos que de continuar con la nueva intención de sacar una ley de amnistía para los bloqueadores que no parecen ser propias de los legisladores, van a hacer incurrir al Estado boliviano en responsabilidades internacionales", dijo el presidente del Conalab, Arturo Yáñez. El jurista explicó que existe jurisprudencia en sanciones internacionales a países que hayan aprobado normas similares. "La Corte Interamericana ha sancionado a Estados que han aprobado leyes de impunidad, amnistía o de cualquier otro tipo de liberación de responsabilidades penales, tratándose de graves violaciones a los Derechos Humanos", complementó. Recordó a los asambleístas nacionales que tienen la "elemental obligación", como agentes del Estado, de cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos.