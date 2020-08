FFAA anuncia procesos contra grupos subversivos





18/08/2020 - 09:14:35

El Diario.- El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Sergio Orellana, anunció este lunes que iniciará procesos legales contra “seudos grupos subversivos” que mostraron armas y vistieron uniformes de la entidad castrense. “A las personas que piensan que los actos delictivos no tienen consecuencias, comunicarles que iniciaremos las denuncias correspondientes y tomaremos las medidas que los casos aconsejen. No se permitirá el secuestro de personal de las FFAA, tampoco las agresiones por parte de gente que actúa fuera de la ley y cree que en la situación de convulsión retorna a la normalidad, no pasará nada. Esto no quedará en el olvido”, advirtió Orellana en ocasión al solemne acto por el Día de la Bandera. Recordó que, de acuerdo con el mandato constitucional, las FFAA están preparadas para hacer frente a las amenazas que surjan contra el Estado. “Decir a los seudos subversivos que difundieron videos y fotografías, portando armas, que las FFAA se encuentran preparadas para enfrentar esta amenaza al Estado, desde hace mucho tiempo”, apuntó. Asimismo, recordó que el uniforme militar es de uso exclusivo de las FFAA, ratificado mediante el Decreto Supremo 27056 del 30 de mayo de 2013, que establece la prohibición de utilización de uniforme o prenda militar, así como su venta o expendio por cualquier persona que no sea de la entidad castrense.