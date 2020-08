En 9 años, Evo es acusado 3 veces de supuesto vínculo con menores





18/08/2020 - 09:09:52

Opinión.- “Cada tanto, Morales (Evo) y ella cruzaban miradas y se sonreían. En algún momento, Morales interrumpió nuestra conversación para decirle a mi fotógrafo que no le tomara fotos. Más tarde, cuando Morales posó, ella me pidió que también la retratara con su teléfono celular. Se colocó dándole la espalda al muro del jardín mientras le sonreía juguetonamente a Morales, quien posaba a unos pocos metros”. Ese fue uno de los fragmentos descriptivos que dirigió el periodista estadounidense Jon Lee Anderson, concentrado en lo que dijo haber observado cuando tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Ciudad de México. En el relato, Anderson graficó la presencia de una adolescente con blusa oscura y jeans. Se trataba de Noemí M., la muchacha con la que actualmente algunas versiones han vinculado al expresidente, bajo la aparente figura de “relación amorosa”, luego de que el comunicador español Alejandro Estrambasaguas, de OKDiario, diera a conocer imágenes en las que se veía a la muchacha y a Morales juntos. Las redes fueron el sitio en el que se diseminaron las fotografías. La aparición de material en el que Noemí le dedica un aparente saludo al exmandatario, en “conmemoración a cinco años de amistad”, y el robo de una vagoneta correspondiente a la Gobernación de Cochabamba, son parte de investigaciones. Así, el caso de Noemí se agrega a una lista de tres acusaciones totales generadas en torno a la figura de Morales, con la etiqueta de “sostener presuntos romances con menores de edad”, un hecho tipificado como delito, según el Código Penal. Sin embargo, desde 2012 (año en que comenzaron a suscitarse estas incriminaciones) hasta el momento, las versiones no han podido prosperar. Si las investigaciones comprueban que el ex jefe de Estado compartió un vínculo de este tipo con Noemí desde hace cinco años, ella habría tenido 14, pues ahora pisa los 19 recién cumplidos. No obstante, aquello deberá ser demostrado por las investigaciones en proceso. En 2012, el ahora candidato vicepresidencial por Juntos, Samuel Doria Medina, lanzó una dura acusación: dijo que Morales había embarazado a la hija de la entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achachollo. Aquella versión fue pronto desechada, desmentida y criticada por la propia Achachollo, quien molesta con las aseveraciones de Doria Medina salió al paso. “Es una difamación, una más de tantas calumnias, pero no solo conmigo. Como mujer y como madre me siento afectada, pero todavía más por mi hija, que aún es menor de edad”. Luego también se pronunció en contra de dicha afirmación el entonces vicepresidente Álvaro García Linera. A través de su cuenta de Twitter, calificó la versión del empresario como “decepcionante” y “baja”. Pero cuatro años más tarde, en 2016, llegó el descalabro, el caso de Gabriela Zapata. Aquel fue uno de los eventos que “lesionó el capital simbólico” del nacido en Orinoca, a entender del analista Jorge Komadina, entrevistado por El Deber en 2017, un año después del acontecimiento que tomó trascendencia internacional. Más allá de las denuncias por aparente tráfico de influencias con Zapata, quien se desempeñaba como ejecutiva de la empresa CAMC, la mujer narró a través de una carta haber conocido a Morales cuando ella tenía solo 17 años y quedar embarazada a los 18. Este relato fue parte de una misiva escrita a mano por la propia Zapata, quien envió la misma a la cadena internacional CNN. La jurista Paola Barriga, en nota con El Diario, rememoró el evento. “La misma vivencia nos había contado Gabriela Zapata. Recuerdo que, en una entrevista, ella contó que Morales la torturaba, la golpeaba, pero lamentablemente nadie la tomó en cuenta”. La periodista Amalia Pando, de Cabildeo Digital, dedicó un extenso artículo sobre la temática. Estableció un repaso y una comparación en la línea del tiempo, partiendo del caso actual de Noemí M. Se animó a mencionar la supuesta hipótesis que, según ella, siguen las investigaciones, bajo la idea de que el robo de la vagoneta de la Gobernación fue producto de un invento para que esta movilidad fuera utilizada para recoger a la muchacha. El expresidente no utilizó las redes para referirse a las recientes acusaciones. Expresó su desazón tras la muerte de su hermana Esther. “Nuestro agradecimiento profundo a todas las personas que desde distintos lugares nos han escrito y llamado para expresarnos su solidaridad. Nos hemos sentido acompañados en estos momentos de tanta tristeza”, escribió el orureño en la plataforma del Facebook.