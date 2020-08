¿A dónde se puede volar en América Latina?





17/08/2020 - 22:58:28

DW.- América Latina, varada por la pandemia del coronavirus, aún no levanta vuelo. Pero las restricciones a la entrada de pasajeros que llegan por vía aérea varían en gran medida de país en país y se van modificando. La mayoría de los aeropuertos de América Latina no han cerrado, aunque se eche de menos en sus pasillos el alboroto de los turistas y demás pasajeros, que solían abarrotar las salas de embarque o de recepción de equipaje. Gran parte de los terminales aéreos de la región se mantienen operativos, por obra y gracia del transporte de carga. Pero también este sufre el impacto de la pandemia del coronavirus. "Hasta ahora, la mayor parte de la capacidad de carga la ofrecían los vuelos de pasajeros”, explica a DW Markus Ruediger, encargado de comunicaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para América Latina y el Caribe. Y agrega: "Hemos visto ya varias compañías que están volando sus aviones de pasajeros sin pasajeros, solo para transportar la carga”. Aunque hay un cierto tráfico de vuelos humanitarios y vuelos especiales, esto dista mucho de un tráfico aéreo regular. ¿Cuándo podría contarse con que los aviones de pasajeros vuelvan despegar y aterrizar como era habitual antes de la pandemia? Los vaticinios de la IATA no son muy alentadores. "Según nuestras previsiones, llegar al mismo nivel que tuvimos en 2019, antes de la crisis del COVID-19, va a tardar por lo menos hasta 2024. Sabemos que, por el momento, América Latina es la más afectada por el COVD-19 en el mundo, y creemos que vamos a ver un regreso muy lento, porque depende de los países individuales”, dice Markus Ruediger. Restricciones y autorizaciones De hecho, hay notables diferencias entre los Estados. Mientras que en países como Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela actualmente no hay vuelos internacionales regulares, otros nunca suspendieron todos sus vuelos, o comienzan a retomarlos. "Tenemos vuelos regulares internacionales hacia México, Brasil, Ecuador, Chile, Costa Rica. También ha empezado esta semana a reabrir un poquito, en un nivel muy bajo, Panamá, y tenemos algunas islas del Caribe que están ofreciendo vuelos internacionales”, explica el vocero de IATA. Agrega a la lista a Uruguay, el único país latinoamericano desde el cual se puede entrar a la Unión Europea sin restricciones, porque es considerado de bajo riesgo. "Y estamos esperando esta semana un anuncio en Colombia”. De todos modos, la incertidumbre sigue siendo grande en el sector de la aviación comercial. La demanda ha bajado en extremo, y lo fundamental son las restricciones que aplica cada país a personas llegadas del exterior. Aquí les ofrecemos una somera panorámica de las normas aplicadas en algunos países de América Latina, de acuerdo a informaciones disponibles en portales de prensa y aerolíneas, sujetos a variaciones y actualizaciones. Argentina: En virtud de las normas aplicadas para frenar la propagación del coronavirus, la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales están suspendidos. Aunque se ha permitido una cantidad limitada de vuelos especiales, en términos generales, todos los vuelos internacionales programados se han suspendido hasta el 1 de septiembre de 2020. Solo los argentinos y los residentes pueden ingresar al país, pero deben cumplir una cuarentena de 14 días.



Chile: Está permitido el ingreso de ciudadanos chilenos y extranjeros residentes. A la llegada al aeropuerto deben presentar una declaración jurada y cumplir con un aislamiento preventivo obligatorio de 14 días en el primer punto de ingreso al país. Colombia: Los vuelos a Colombia están suspendidos hasta el 31 de agosto de 2020, con excepción de los vuelos humanitarios. Solo pueden entrar al país los nacionales o residentes, y personas con pasaporte diplomático, y deben mantener 14 días de cuarentena. La tripulación del avión debe quedarse en cuarentena hasta su próximo vuelo. Costa Rica: Costa Rica no solo permite la entrada a sus ciudadanos y residentes, sino también a turistas procedentes de Canadá y de una larga lista de países europeos, a partir del 1 de agosto. A los turistas se les exige un seguro que debe cubrir gastos médicos generados por el COVID-19, una prueba negativa de coronavirus, y un "pase de salud”. Cuba: Cuba permite el ingreso a los residentes, que deben hacer cuarentena, y a los pasajeros que viajen a Cayo Coco, Cayo Largo, Cayo Santamaria, Cayo Guillermo o Cayo Cruz. Brasil El país permite nuevamente los viajes aéreos internacionales a turistas extranjeros que tengan seguro médico durante la duración de su viaje y un certificado de que no están contagiados de coronavirus. Está prohibida la llegada de vuelos internacionales a aeropuertos en algunos estados como Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia y Rio Grande do Sul.

Ecuador: Ecuador exige para el ingreso un certificado de que la persona no tiene coronavirus, y una "declaración de salud del viajero", además de una cuarentena de 14 días. México: México exige para la entrada al país rellenar un "Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros", que debe ser presentado en inmigración a la llegada al país. Perú: Los vuelos a Perú están suspendidos, con excepción de los vuelos humanitarios o de repatriación. No se permitirá la entrada de pasajeros hasta el 31 de agosto, exceptuando a nacionales y residentes, que deberán cumplir 14 días de cuarentena. Venezuela: Los vuelos a Venezuela están suspendidos hasta el 12 de septiembre de 2020, salvo los de carácter humanitario, médico o de repatriación.