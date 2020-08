Iván Duque pidió a la región mantener una voz clara y firme frente a la dictadura de Nicolás Maduro





17/08/2020 - 22:47:49

Infobae.- Iván Duque mantuvo este lunes un encuentro bilateral en Bogotá con una delegación de los Estados Unidos encabezada por el asesor de Seguridad Nacional, Robert O´Brien, para abordar la lucha contra el narcotráfico, la crisis de Venezuela, y la reactivación económica tras la pandemia de coronavirus, entre otros temas. De la reunión también formaron parte Craig Faller, jefe del Comando Sur de EEUU; Mauricio Claver-Carone, asesor especial del presidente Donald Trump para América Latina; y Philip Goldberg, embajador norteamericano en Colombia. Tras el encuentro, Duque, O´Brien y Goldberg ofrecieron una conferencia de prensa desde la Casa de Nariño. El presidente colombiano y los funcionarios norteamericanos destacaron el compromiso de ambos países en la lucha contra el narcotráfico y reiteraron su postura contra la dictadura de Maduro. “En estos dos años de Gobierno han sido capturados y neutralizados cerca de 115 comandantes de estructuras criminales. hemos logrado por primera vez parar el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos que vimos en los años anteriores a nuestra llegada a la presidencia. Hemos llegado a récords de incautaciones”, señaló el jefe de Estado colombiano. En esa línea, destacó la lucha del Comando Sur, con el almirante Faller a la cabeza, en la campaña multinacional Orion, que también cuenta con la participación de otros 24 países: “Nos ha permitido demostrar que aún en épocas de Covid, no dejamos de hacer incautaciones estratégicas con la mejor combinación de todas las inteligencias. Eso también reafirma nuestro compromiso”. Duque también instó a los países de América Latina a mantener la presión contra el régimen venzolano y reiteró que su país no reconocerá los resultados de las elecciones parlamentarias impulsadas por el chavismo: “En la región sigamos teniendo una voz clara y firme frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Nosotros hemos dicho con mucha claridad que no reconoceremos ningún proceso electoral de cara a afectar la institución que legítimamente hemos reconocido como la Asamblea Nacional, y eso lo hacemos porque si no reconocemos la dictadura, mucho menos vamos a reconocer un proceso electoral organizado por la dictadura para que sirva a sus intereses”. “Ahí también creo que la voz que hemos compartido, que es una voz con más de 50 países, debe seguir firme y marchar hacia lograr cuatro objetivos: el cese de la dictadura y el cese de la usurpación; la consolidación de un gobierno de transición con participación amplia, convocatoria de elecciones libres; y la puesta en marcha de un plan de recuperación económica y social en Venezuela, que por supuesto redundará también en beneficios para el resto de la región”, subrayó. El presidente aprovechó la comparecencia ante la prensa para agradecer a Estados Unidos su “respaldo indeclinable” en promover la llegada de Colombia a la Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE), y confirmó el respaldo de su país a la candidatura de Claver-Carone para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo: “A lo largo de los años, en la política hemisférica Colombia en dos ocasiones ha ocupado la secretaría general de la Organización de Estados Americanos, y en tres ocasiones la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo con ciudadanos de nuestro país. En todos esos casos, hemos contado con el apoyo de ustedes, a quienes Colombia ha postulado. Por eso quiero también reafirmar hoy el respaldo que Colombia le ha dado a la candidatura del doctor Mauricio Claver a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. No solamente porque hay una reciprocidad en este acompañamiento histórico, sino porque también hay una agenda clara que ustedes también han presentado, y es la de poder dimensionar en los próximos años una recuperación de las economías de América Latina que se han visto afectadas por esta pandemia”. La candidatura del funcionario norteamericano generó una polémica entre varios países de la región, que exigen que se mantenga la tradición de que el organismo no sea presidido por un representantes de Estados Unidos. Por ese motivo, algunas naciones pidieron que las elecciones de septiembre sea postergadas para poder tener un debate presencial. Duque, sin embargo, consideró que las elecciones deben realizarse en la fecha en que estaban estipuladas: “La elección de septiembre debe realizarse para darle claridad a toda la región en un momento difícil, y de incertidumbre, tiene que servir también para que la institución se siga fortaleciendo, y creemos también que la idea de fortalecer la inversión norteamericana en América Latina será crucial, y decisiva”. “No tenemos un aliado más grande que Colombia en la región”, destacó O’Brien, quien además anunció la entrega de 42 millones de dólares, adicionales a los 30 ya entregados al país sudamericano, para el sector de la salud en plena lucha contra el coronavirus. Sobre el programa Colombia Growth (Colombia crece), el enviado del gobierno norteamericano destacó la importancia que tiene para el país el crecimiento de la infraestructura, el sector rural, la democracia, el Estado de Derecho, y la seguridad.