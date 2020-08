TSE difundirá los resultados preliminares de las elecciones del 18 de octubre sin interrupción





17/08/2020 - 22:36:56

Opinión.- El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, durante una entrevista con el nuevo programa Buena Noche de OPINIÓN, anunció hoy que la emisión preliminar de resultados de las elecciones presidenciales del 18 de octubre comenzará a las 17:00 y no será interrumpido bajo ningún pretexto. “La información será permanente y constante desde las 17:00. La información comenzará a fluir y será alimentada a medida que vaya llegando esa información estadística al TSE y nuestro compromiso es no interrumpir, bajo ningún pretexto, bajo ningún argumento el flujo de información”, explicó Romero. No será el único cambio. El presidente del TSE, también anunció que este año el Órgano Electoral se hará cargo de la transmisión rápida de los resultados. Recordó que el año pasado, en las elecciones del 20 de octubre, se contrató un servicio terciarizado. La empresa encargada recibió muchas críticas porque la interrupción en la entrega de los datos y también fue acusada en el caso del fraude. Romero se comprometió a que la información electoral fluirá conforme las primeras actas y no será interrumpida. El sistema de difusión de resultados preliminares tendrá el objetivo de proporcionar información a la ciudadanía sobre cuáles son las tendencias que se han dado en las mesas de votación en el tiempo más corto posible con la mayor cantidad de información, agregó el titular del TSE. Paralelamente a la emisión de resultados preliminares, el TSE pondrá en marcha el cómputo oficial que se realizará en los tribunales departamentales conforme vayan llegando las actas. "Este es un proceso un poco más lento, pero de él emerge y se consolida el cómputo oficial a nivel departamental y nacional”, añadió Romero.