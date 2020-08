Cívicos anuncian demanda al TSE que ratifica elecciones para el 19 de octubre





17/08/2020 - 22:16:58

La Paz.- Los comités cívicos del país demandarán al Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque está decidido en realizar las elecciones generales el 18 de octubre de 2020, sin garantizar que ese día no habrá contaminación en la población por el avance del coronavirus. “No pudieron respaldar científicamente la fecha de las elecciones; nosotros vamos hacer una demanda al TSE porque no nos están dando las garantías, están pensando que es anticonstitucional (no realizar los comicios), porque ya hay una plena decisión entre cuatro paredes de políticos que les interesa ir a las elecciones”, sostuvo el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo a la conclusión de una reunión sostenida con los vocales del TSE. “Tenemos una reunión que las estamos planificando, en los próximos días, vamos a informar al pueblo boliviano de las acciones a tomar, pero tengan la seguridad que nosotros vamos a pelear hasta el último para que estas elecciones no se lleven a cabo”, añadió el dirigente cívico de Sata Cruz. "No podemos permitir que esto continúe, veremos qué posibilidades hay para cambiar la fecha y que haya un informe del equipo científico para que indique que se pueda tener unas elecciones totalmente transparentes, pero que cuide a la población", afirmó el presidente del Comité Cívico de La Paz, Antonio Alarcón. Este lunes, el presidente del TSE, Salvador Romero, junto a algunos vocales de la Sala Plena sostuvieron una reunión con los cívicos del país para atender sus demandas y consultas sobre el proceso electoral y los protocolos de bioseguridad. Sobre el planteamiento de los cívicos de modificar la fecha electoral, Romero ratificó que el proceso electoral y la jornada de votación se mantienen y será el domingo 18 de octubre de manera "impostergable, inamovible y definitiva". La autoridad informó que se están tomando todas las medidas administrativas, técnicas, logísticas y protocolos de salud para poder asegurar la adecuada marcha del cronograma de actividades rumbo a la elección. Los protocolos y medidas de bioseguridad contemplan más recintos de votación, horario de votación extendido - de 08.00 a 12.30 votarán las personas con cédula de identidad con terminación entre 0 y 4 y de 12.30 a 17.00, entre 5 y 9 - y entrega de material de bioseguridad a los jurados electorales.