MAS formaliza proyecto de ley para proteger a movilizados





17/08/2020 - 22:05:55

Erbol.- La bancada en Diputados del Movimiento al Socialismo (MAS) presentó este lunes un proyecto de ley para proteger a dirigentes y personas que protagonizaron las movilizaciones de agosto de este año, sin embargo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió que esa norma de aprobarse no puede ser retroactiva y advirtió que quienes portaron armas y explosivos en las protestas serán procesados. El proyecto de ley fue presentado por la jefa de bancada del MAS, Betty Yañiquez. El mismo se denomina “Ley extraordinaria para la protección y no criminalización de la protesta social”. El objeto de dicha norma es “ratificar todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales; así como los derechos más favorables contenidos en Tratados e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos a favor de todos los líderes sociales, dirigentes sindicales y cualquier persona movilizada del campo o la ciudad que en ejercicio de su derecho civiles, políticos, y sociales participaron de las movilizaciones sociales de agosto de 2020 en defensa de la vida, la democracia, la educación y el cumplimiento de le Constitución Política del Estado y la Ley N° 1304”. El ministro Murillo anunció que quienes portaron explosivos y armas en las manifestaciones serán procesados por la Ley 400 y el Decreto 2888, ambos emitidos en el periodo de Evo Morales. La Ley 400 regula la portación y uso de armas de fuego, municiones y explosivos, mientras que el Decreto prohíbe el uso de explosivos en manifestaciones sociales. Murillo anunció que se usará esas normas, emitidas por el MAS, para procesar a “aquellos que se movilizaron y utilizaron armamento, dinamita los últimos 12 días que tuvieron en vilo al país y quisieron dar un golpe de estado a la presidenta constitucional Jeanina Añez”. Pidió decirle a la diputada Yañiquez que ella votó a favor de la Ley 400 y que “su jefe” aprobó el Decreto que permitirá procesar a quienes incurrieron en delitos, durante las protestas. Asimismo, dijo que de aprobarse el nuevo proyecto de ley no puede ser retroactiva. Explicó que la retroactividad sólo es para normas favorables a trabajadores, pero no es el caso. “Así que para comenzar no hay ninguna ley que sea retroactiva, estos cometieron un delito lo tendrán que pagar. Si saca una ley para proteger a los criminales va a ser para los criminales del futuro, no para los del pasado”, apuntó. Murillo señaló que no se puede dejar en impunidad a quienes delinquieron en las protestas, generaron muertes por falta de oxígeno y dinamitaron en caminos. Agregó que también el Gobierno actúa contra las denominadas “resistencias” que se activaron violentamente contra el MAS. Recordó que un grupo perteneciente e una “resistencia de las pititas” fue detenido por atentar a la sede de la COB.