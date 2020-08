Transporte de Tarija pide a la ATT inspeccionar la terminal de buses para autorizar viajes interdepartamentales





17/08/2020 - 21:58:54

Tarija, (ABI).- El dirigente del transporte 15 de Abril de Tarija, Damián Castillo, informó este lunes que se solicitó a la Autoridad de Supervisión y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), una inspección a la terminal de buses para autorizar los viajes interdepartamentales. "Esta semana estamos coordinando con la ATT para hacer una inspección y simulacro en la terminal de buses para pedir que se habilite el servicio interdepartamental (...). Vamos a exigir que se habilite el transporte interdepartamental", informó a la prensa. El dirigente lamentó que las autoridades no hagan cumplir que los vehículos salgan de la terminal de buses para los viajes interprovinciales, como se acordó entre ambas partes, ya que ahora muchos están saliendo de cualquier parte de la ciudad, sin ningún control de las normas de bioseguridad. "Nos preocupa mucho a nosotros porque se había quedado que los viajes interprovinciales hacia el Gran Chaco, Bermejo y Entre Ríos deben salir de la terminal, pero hemos visto nosotros que no están saliendo de la terminal, están saliendo de cualquier parte, eso preocupa porque las autoridades llamadas por ley, no están haciendo cumplir (...)", agregó. Actualmente solo se permitan los viajes entre las provincias del valle central de Tarija.