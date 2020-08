La postura que fije la Corte-IDH sobre reelección indefinida será un precedente para que ningún líder se prorrogue en el poder





17/08/2020 - 18:57:26

La Paz, (ABI).- La postura que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre la reelección indefinida es vinculante y en ese contexto, el abogado Luis Vásquez afirmó que esa "sentencia" también pondrá un límite definitivo para evitar que cualquier mandatario intente prorrogarse en el poder aludiendo que es un derecho humano. El jurista explicó que cuando la Corte emita la resolución, denominada "jurisdicción consultiva", permitirá la creación de nuevas reglas para establecer los alcances del artículo 23 del Pacto de San José. A la vez, indicó que será un hito en la historia democrática porque de alguna forma pondrá fin a los regímenes autoritarios. "Una vez que esta opinión consultiva sea resuelta, el desarrollo normativo, como se llama en las convenciones, dirán que una persona al cargo de un Estado solo puede ser reelegido el número de veces que establezca la constitución de cada uno de los países. En ningún momento podrán aducir o pedir la reelección indefinida como un derecho humano", puntualizó Vásquez. El 21 de octubre del 2019, Colombia presentó en la Secretaría de la Corte una solicitud de opinión consultiva para que interprete la figura de la reelección indefinida, en la que se apoyaron los gobiernos de Venezuela y Nicaragua para prorrogarse en el poder. Además, el recurso hace una alusión a la maniobra jurídica que hizo el gobierno de Evo Morales para postular a la presidencia bajo la figura de un derecho a la reelección sin límite legal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del 173 Período Ordinario de Sesiones de ese organismo internacional, fijó para el 28 y 30 de septiembre la audiencia que se realizará de forma virtual para tratar la figura de reelección indefinida, donde escuchará los argumentos de la parte demandante y los interesados. Procedimiento Por otra parte, Vásquez señaló que en la sesión se presentarán los fundamentos legales por parte del agente de Colombia ante la Corte, el abogado y experto en derecho internacional Camilo Gómez Alzate. Se dará un tiempo para que el procurador del Bolivia, José María Cabrera y al expresidente, Jorge Quiroga que presentó un "amicus curiae" sobre la reelección indefinida en Bolivia y América Latina. En julio pasado, nueve abogados de las Américas, enviaron un segundo "amicus curiae" de 94 páginas a la Corte en el que señalan que la reelección presidencial no puede ser considerado como un derecho humano. Según el portal web de la Corte, este recurso legal es enviado de manera voluntaria por un tercer interesado donde ofrecen su opinión sobre algún aspecto relacionado con el caso o la solicitud de opinión consultiva, para colaborar en la resolución de sentencia o en la resolución de opinión consultiva. Por último, Vásquez, manifestó que tras escuchar los argumentos de todos los convocados, los jueces ingresarán a una etapa de deliberación para emitir la jurisdicción consultiva. No existen plazos establecidos, pero consideró que se hará en el tiempo necesario, tomando en cuenta que se trata de una decisión importante. Antecedentes El 21 de febrero de 2016, el 51,3% de los electores dijo "No" a la reforma del artículo 168 de la Constitución política del Estado. Ese resultado impidió que Evo Morales sea candidato.

El 28 de noviembre del 2017, los entonces magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional dieron "luz verde" a la "reelección vitalicia", decisión que habilitó a Morales para ser candidato en los comicios de 2019. En ese aspecto, Vásquez consideró que la resolución que emita la Corte, servirá como un antecedente para que se inicie un proceso judicial contra los exmagistrados del TCP, quienes avalaron la reelección indefinida del expresidente.