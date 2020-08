Transparencia: Firma uruguaya incumplió requisitos para vender pruebas de laboratorio PCR







17/08/2020 - 18:17:25



La Paz, (ABI).- El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, del Ministerio de Justicia, estableció que la empresa uruguaya ATGen SRL no cumplió con los requisitos para adjudicarse la venta de pruebas de laboratorio PCR, a Bolivia, debido a que no presentó documentación para garantizar la calidad de estos reactivos.



El viceministro del área, Guido Melgar, aseguró que las denuncias hechas en anteriores días por la firma uruguaya, por un supuesto sobreprecio, son infundadas y carecen de pruebas.



Aseguró que el Ministerio de Justicia hizo un seguimiento a todo el proceso, ante la solicitud de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM); como resultado, se presentó un informe que establece que la empresa uruguaya ofreció a Bolivia pruebas de laboratorio PCR sin garantía de calidad debido a la ausencia de certificaciones.



"Irresponsabilidad del Estado Boliviano hubiese sido comprar unos reactivos que no tienen certificaciones, es decir, que podríamos entrar en el inconveniente de tener una prueba mal hecha que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte", dijo el viceministro Melgar, según un comunicado de esa cartera de Estado.



Ante la convocatoria estatal para la adquisición de los reactivos, se presentaron 13 empresas, entre ellas la uruguaya que fue descalificada por no contar con certificación de calidad.

Luego de todo el proceso de verificación entre todos los ofertantes que quedaron se optó por la empresa Lasa Holdings, proceso de selección que cumplió con el principio de transparencia.



"El Viceministerio de Transparencia hizo un control de este proceso y ha concluido que no existe sobreprecio. La empresa que se adjudicó es la que ofreció el precio más barato", dijo el viceministro Melgar.



En ese marco, la autoridad sostuvo que la denuncia que hizo la empresa ATGen es infundada, pues prefirió hacer pública la denuncia antes de agotar las instancias administrativas.



La firma uruguaya "tenía la opción de la impugnación, reclamar por el acto en que se los desclasificó y el representante de esa empresa dijo que pecaron de inocentes al presentarse y que no van a impugnar (...), lo que nos hace entender que esta es una denuncia tendenciosa", agregó la autoridad