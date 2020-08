Investigación en curso: Cinco indicios develan la supuesta relación entre Evo Morales y una menor de edad





17/08/2020 - 17:50:52

La Paz, (ABI).- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) investiga hace un mes si el expresidente Evo Morales mantuvo una relación sentimental con una menor de edad, mientras ejercía el cargo como Jefe de Estado. En ese marco, al menos cinco indicios develan el supuesto idilio, desde hace cinco años, entre el exmandatario y Noemí M. C., señala un reporte del periódico Bolivia. Entre llamadas, mensajes, viajes, regalos, fotografías y visitas al exmandatario - mientras residía en México y Argentina - muestran una cercanía entre Morales y la muchacha, de origen cochabambino. La presunta relación se descubrió a partir de las pericias realizadas al teléfono de la joven, cuando ésta fue detenida, junto a sus familiares, por usar un vehículo oficial de la Gobernación de Cochabamba. En el celular de Noemí se habrían encontrado decenas de fotos y videos que son investigados hace un mes por la Policía Boliviana. FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS La FELCC tendría en su poder al menos 90 fotos de la supuesta pareja, entre ellas imágenes íntimas, según la investigación a la que tuvo acceso el medio español OK Diario. En las imágenes se observa a ambas personas en diferentes situaciones cotidianas: compartiendo el desayuno, comiendo y cenando; haciendo deporte en un gimnasio; en el baño de una casa e incluso recostados en una cama, descalzos. El 6 de agosto, el periodista español Alejandro Entrambasaguas anunció que difundiría "fotos reveladoras" de la posible relación. Al día siguiente, circuló en redes sociales un video privado que compilaba varias fotografías entre Morales y Noemí como celebración de su quinto aniversario. "Feliz aniversario mi cucu", dice la joven al inicio del video enviado al exmandatario, de quien resalta algunas cualidades y termina con un "te amo". VIAJES Otras fotografías, tomadas de la cuenta de Facebook de la hermana de la joven, muestran viajes en el helicóptero presidencial. Noemí junto a Rosario habrían realizado desplazamientos desde el 2017. "Un viajecito para distraerse", escribió la familiar en una foto dentro de la nave oficial, tomada el 4 de noviembre de 2017. La presunta pareja también habría viajado a orillas del lago Titicaca y a otros países, mientras Morales ejercía la Presidencia. REGALOS La joven, quien ahora tiene 19 años, habría sostenido una relación con Morales durante cinco años, es decir, desde que tenía 14 años. En ese tiempo, la exautoridad supuestamente le habría regalado una vagoneta que estaba destinada al uso oficial. En julio, la Policía interceptó en el municipio cochabambino de Tiraque un coche oficial de la marca Nissan Patrol, color negro, con la matrícula falsa 3151-GAH, en el que viajaban tres personas. Ese uso de bienes del Estado fue denunciado por transeúntes, por lo que la FELCC realizó la revisión de los registros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y comprobó que se realizaron nueve cargas de combustible a la vagoneta a nombre de Noemí. LLAMADAS Y MENSAJES De acuerdo con la investigación policial, hay un registro de 348 llamadas perdidas efectuadas desde el celular de Morales hacia el móvil de la muchacha. Las llamadas datan de entre el 4 de marzo y el 7 de julio de este año. El número de teléfono desde el cual Morales habría hecho estas llamadas es el +54 911 62** - **, que usa desde que reside en Buenos Aires, Argentina. Asimismo, el registro telefónico revela que cuando la Policía detuvo a la adolescente y a sus dos acompañantes, la joven habría enviado un mensaje a Morales, a través de WhatsApp, que decía: "Estamos detenidas en la comandancia de la FELCC de Quintanilla". VIAJES A MÉXICO Y ARGENTINA La investigación también señala que la muchacha estuvo en México, entre el 22 de noviembre y el 2 de diciembre de 2019, tiempo en que Morales estaba en ese país tramitando su asilo, luego de renunciar a su cargo por el presunto fraude electoral, en los comicios generales del 20 de octubre. El periodista Jon Lee Anderson, quien entrevistó a Morales en México (a inicios de diciembre de 2019) en su extenso reportaje, publicado en abril por la revista New Yorker, describe a una mujer que coquetea con su entrevistado. "Tenía el cabello oscuro y lacio recogido en dos coletas, y vestía jeans y una camiseta negra con la palabra "love" (...) Cada tanto, Morales y ella cruzaban miradas y se sonreían", detalló. Una de las fotos coincide con la descripción. Un video filmado en Ushuaia, Tierra de Fuego, Argentina -en marzo de este año- muestra a la muchacha en el vehículo de Morales, quien visitó a los residentes bolivianos. El informe indica que la joven realizó un primer viaje a Argentina, entre el 16 de diciembre y el 7 de febrero; además, da cuenta de un segundo desplazamiento entre el 12 de febrero y el 5 de marzo de este año, fechas coincidentes con los recorridos aéreos que realizó el expresidente.