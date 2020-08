Gobierno calcula que los daños, pérdidas y gastos por el bloqueo de caminos suman Bs 10,2 millones





17/08/2020 - 17:46:20

La Paz, (ABI). - El Gobierno calculó, este lunes, que los daños a los bienes del Estado, las pérdidas por el no cobro de peajes y los gastos por el traslado de oxígeno alcanzan a Bs 10,2 millones, debido a los bloqueos de caminos promovidos por organizaciones sociales afines al MAS, durante 12 días. El viceministro de Transportes, Julio Linares, afirmó que debido al cierre de carreteras los daños al patrimonio del Estado suman Bs 3,1 millones. En tanto, la autoridad agregó que las pérdidas por el no cobro de peajes alcanzan a Bs 6,5 millones y los gastos por el traslado vía aérea de oxígeno llegan a Bs 522.699, con lo cual la cifra total suma Bs 10.209.098. "Estos daños y este monto no estaban presupuestados para este año y tenemos que ver cómo tener más recursos (...). Ante esto, estamos con un serio problema para la conservación vial para este año", expresó Linares. Dicho cálculo fue realizado por el Viceministerio de Transportes y el Ministerio de Obras Públicas. Desde el 3 de agosto, organizaciones afines al MAS, lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), instalaron puntos bloqueos en distintos puntos del país en rechazo a la postergación de las elecciones. La medida de presión se extendió por 12 días e impidió el traslado de oxígeno y medicamentos para la atención de pacientes con coronavirus y afectados por otras patologías, así como de alimentos a las diferentes urbes del país. Producto de la medida de presión, las autoridades reportaron más de 30 fallecimientos por la escasez de oxígeno. Ante esto, un proceso de diálogo impulsado por los Órganos Electoral, Legislativo y Ejecutivo logró consolidar la aprobación de la Ley Modificatoria 1297 de postergación de las elecciones nacionales, que ajusta el plazo para la realización del proceso eleccionario hasta el 18 de octubre. El director General de Vías Bolivia, Fernando de Ávila, precisó que, entre el 3 de agosto y el 15 de agosto, las pérdidas por el no cobro de peajes en todo el país sumaron Bs 6,5 millones. De Ávila explicó que de ese total, se perdieron Bs 2,6 millones por la no recaudación de peajes en Cochabamba; Bs 2,2 millones en La Paz; Bs 673.444 en Santa Cruz; Bs 686.604 en Oruro; Bs 137.914 en Potosí; Bs 63.666 en Beni y Bs 45.114 en Chuquisaca. Asimismo, el director detalló que los daños materiales en la infraestructura del peaje en Parotani, en Cochabamba, suman Bs 185.000 y en el peaje de El Alto llegan a Bs 50.200, con lo cual los daños alcanzan a Bs 235.200. En tanto, el Viceministro detalló que el gasto por el transporte aéreo de oxígeno, entre el 5 al 13 de agosto, llegó a Bs 522.699. "Ese es el gasto en combustible para que se realicen estos vuelos, el cual no debió efectuarse por estos bloqueos y que asumió el Estado con recursos públicos, y debe entrar en el cálculo realizado", manifestó Linares. En ese contexto, la autoridad anunció que se adherirá a la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia en contra del expresidente Evo Morales, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, los candidatos del MAS, Luis Arce y David Choquehuanca y otras personas por los bloqueos instalados en todo el país. Para ello, Linares mencionó que se presentará tres informes detallando los daños a los bienes del Estado, pérdidas y gastos efectuados por el bloqueo de caminos impulsado por sectores sociales afines al MAS. La autoridad precisó que los documentos se presentarán como pruebas al Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado y a la Fiscalía.