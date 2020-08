Bloqueos ocasionaron una pérdida de más de $us 1.000 millones a la economía de Bolivia





17/08/2020 - 17:31:10

La Paz, (ABI).- El ministro de Economía, Óscar Ortiz, informó este lunes que los bloqueos de carreteras ocasionaron un perjuicio que supera los $us 1.000 millones a la economía de Bolivia. En conferencia de prensa, Ortiz explicó que la economía boliviana produce diariamente alrededor de $us 100 millones, por lo que, el bloqueo de caminos, que se expendió por más de 12 días, ocasionó cuantiosas pérdidas al país. "Cada día, la economía boliviana produce alrededor de 100 millones de dólares, (unos) 700 millones de bolivianos, eso es lo que producimos cada día; por lo tanto, nosotros estimamos que los bloqueos han causado un perjuicio que supera los 1.000 millones de dólares a la economía boliviana", informó la autoridad del sector. Después de 12 días de bloqueos de carreteras, el viernes 14 de agosto, la Central Obrera Boliviana (COB) y las seis federaciones del trópico de Cochabamba decidieron replegarse y declarar un cuarto intermedio hasta el 18 de octubre, cuando se realizarán las elecciones nacionales. Ambas organizaciones, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, decidieron replegarse, luego de que la presidenta Jeanine Áñez promulgó la nueva Ley Electoral que fija las elecciones generales para el 18 de octubre, Esa fecha de elecciones generales también fue ratificada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). No obstante, los bloqueos paralizaron el país por al menos 12 días, en los que tampoco se pudo trasladar por carretera alimentos, oxígeno ni medicamentos a los hospitales, principalmente a los que atienden casos críticos de COVID-19, provocando alrededor de 30 muertes por falta de esos insumos.