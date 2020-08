La Paz: El reabastecimiento de alimentos se normaliza y los precios se nivelarán entre miércoles y jueves





17/08/2020 - 15:12:53

La Paz, (AMN). – Luego de 12 días de bloqueo de carreteras, los centros de abasto del municipio de La Paz se reabastecen de alimenticios de primera necesidad desde el fin de semana. La estabilización de precios se dará entre miércoles y jueves, informó el secretario municipal de Desarrollo Económico, Sergio Siles. Luego del cuarto intermedio a las protestas sociales, los productores de los municipios de Mecapaca, Palca, Viacha y Achocalla ingresaron con alimentos a la Sede de Gobierno desde el fin de semana. “Principalmente de los vegetales, de la fruta, así también las hortalizas. Y en el caso específico de Viacha con la producción de queso, ya se comercializa en los centros de abasto desde tempranas horas y deberá también ser reforzada con la producción de lácteos de Pucarani”, explicó Siles en contacto por los periodistas. En un recorrido que hizo la AMN a los mercados Rodríguez, Uruguay, zona Tumusla, Buenos Aires y Max Paredes, se evidenció gran afluencia de personas, como también de camiones con alimentos que descargaban mercadería. La demanda mayor es en verduras, frutas y carnes. En uno de los puestos de venta en el mercado Rodríguez se vendía el kilo de carne de res, tipo blanda, a Bs 52; el huevo mantenía el costo normal por maple. En el mercado Uruguay la verdura tenía un incremento de Bs 1 a 2; en tanto, la piña, papaya y manzana se vendía en Bs 2 y 3 más de lo regular. Los comerciantes arguyen que aún no llegan productos de Cochabamba y Santa Cruz, situación que se espera regularizar hasta el miércoles. Siles comentó que en el caso de las carnes de res y pollo, del oriente boliviano, se espera que los camiones frigoríficos estén en la ciudad de La Paz entre hoy y mañana para estabilizar los precios hasta el jueves. La Alcaldía paceña definió esta semana que los Mercados Móviles se instalen cuatro días, y no tres, a fin de llegar con productos a zonas alejadas. La Intendencia Municipal y la Dirección de Mercados reforzarán el control esta semana a los precios. “Si estamos de un reabastecimiento y estabilización de precios también hay que considerar de que hay que manejar la figura de los stocks, no solamente en centros de abasto, sino, el comercio en vía pública, supermercados y toda la cadena para tener una dotación adecuada”, explicó Siles.