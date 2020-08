Beni: Envían a la cárcel a exgobernador del MAS, Alex Ferrier, por incumplimiento de deberes







17/08/2020 - 11:35:38



Trinidad, ABI.- La jueza, Enohe Yensi Rojas, determinó el lunes de madrugada la detención preventiva en el penal de Mocoví del ex gobernador del Beni, Alex Ferrier, investigado por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en la construcción de la carretera Trinidad-Loreto.



"Se ordena la detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de Varones Mocoví, toda vez que no han sido desvirtuados los riesgos procesales", manifestó.



La jueza consideró que no fue desvirtuado el peligro de obstaculización dentro del proceso investigativo, por ello ordenó la detención preventiva de la ex autoridad durante cuatro meses.



El abogado de la exautoridad, Armando Mejía, pidió que su cliente sea internado en una clínica u hospital para que siga un tratamiento de salud, pero la jueza decidió que sea trasladado al área de enfermería del penal donde debe cumplir la detención preventiva.



El Ministerio de Justicia demandó a Ferrier por irregularidades en la construcción de la carretera Trinidad-Loreto, obra que se habría realizado sin licitación, sin adjudicación y sin un contrato previo, por un monto de 80 millones de bolivianos.



Ferrier fue aprehendido el viernes en su domicilio por no presentarse a declarar ante la Fiscalía y porque, según un informe de inteligencia, existía riesgo de fuga del imputado.