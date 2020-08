Periodista que obtuvo informe de la Policía asegura que hay fotos íntimas de Morales con Noemí





16/08/2020 - 13:04:57

Brújula Digital.- El periodista español Alejandro Entrambasaguas, que obtuvo de la Policía boliviana información sobre la supuesta relación de pareja entre Evo Morales y una joven de nombre Noemí, señaló que existen fotos de contenido “íntimo” entre los dos y que se los ve en “paños menores”. “Esas fotografías, no todas, pero por lo menos dos o tres, tienen un elevado contenido íntimo, vamos a dejarlo ahí, y para describirlas un poco, se los observa a los dos en paños menores”, dijo el periodista entrevistado por el programa radial Desayuno de la ciudad de Santa Cruz. Esas fotos supuestamente datan de hace algunos años, cuando Noemí era menor de 18 años. Según el periodista, en el reporte que la Policía le entregó está todo el contenido del celular de Noemí, que le fue requisado a la joven cuando se la detuvo en el automóvil robado de la Gobernación de Cochabamba y que ella presuntamente usaba como un obsequio de Morales. Parlamentarios de diferentes partidos políticos han exigido a la Fiscalía el inicio de una investigación para comprobar la veracidad de la denuncia contra Morales y la supuesta relación de pareja que tuvo con Noemí, que cumplió 19 años en abril pasado. Morales, que tiene refugio en Buenos Aires, no se ha referido públicamente a ese asunto. El periodista explicó también que las primeras fotografías que muestran a ambas personas datan de hace cinco años, es decir cuando Noemí tenía 14. “En los dos informes policiales secretos a los que tengo acceso se observan entre 85 y 90 fotografías de Evo Morales y esta joven, nosotros (en OK Diario) solamente hemos publicado una por proteger precisamente la privacidad de ambas personas, y en redes sociales sólo han corrido sólo entre 10 y 15; por lo tanto, hay entre 70 y 75 fotografía que nunca han visto la luz”, dijo el periodista. En otra parte de la entrevista, el comunicador explicó que “las fotografías acreditan varias cosas, como que son prolongadas en el tiempo; esa es una de las explicaciones o por lo menos uno de los indicios que (…) la Policía y el Ministerio Gobierno (establecen) que el nexo entre Evo Morales y esta joven no es de ahora, sino que radica desde hace cinco años en las fechas de las fotografías”. Según el informe policial que Entrambasaguas recibió, algunas de esas fotografías fueron tomadas tanto en el departamento que Morales ocupaba en la Casa Grande del Pueblo como también en la residencia presidencial de San Jorge. Por lo tanto, dijo, personal de servicio y de seguridad tiene que haber conocido de la supuesta relación entre ambos. En las fotos que se han publicado, se ve a Morales y Noemí en diferentes situaciones como a orillas del lago Titicaca, en el gimnasio de la residencia o la Casa Grande del Pueblo, en un dormitorio, en el avión presidencial, tomándose selfis, etc. Si se comprueba la relación de pareja, Morales sería acusado de estupro, que se da cuando personas mayores tienen relaciones con menores de 18 años. La pena es de tres a seis años de cárcel. Si se comprobara que Noemí tenía 14 cuando la relación empezó, el delito es más grave ya que pasa a ser violación, con hasta 15 años de cárcel. Evo Morales se niega a aclarar si mantuvo una relación con una menor: «Yo no hablo de esas cosas» OkDiario.- Evo Morales no quiere ni oír hablar de la investigación oficial que ha abierto el Ministerio de Gobierno de Bolivia (el equivalente al Ministerio de Interior) para determinar si mantuvo una relación sentimental con una joven menor de edad mientras era presidente del país. OKDIARIO se ha puesto en contacto telefónico con Evo Morales, quien ha respondido con evasivas sobre la investigación oficial abierta hace 20 días: «No tengo nada que comentar, se inventan cualquier cosa, yo no hablo de esas cosas», se ha limitado a indicar antes de colgar el teléfono. Sus palabras se pueden escuchar en el audio que acompaña a esta noticia. "Lo llamé porque era mi obligación como periodista. Tuvo la oportunidad perfecta para confirmar o desmentir los hechos. Pero prefirió esconderse y, cobardemente, colgarme el teléfono", dice entrambsaguas en sus redes sociales.