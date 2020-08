Padre Mateo pide a diputados y senadores del MAS aprobar la ley del 10% para la salud, paralizada desde hace siete meses





16/08/2020 - 12:49:19

La Paz, (ABI).- El padre Mateo Bautista solicitó, a través de un carta abierta, que los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, que aprueben el proyecto de Ley del 10% para la salud, que está paralizado desde hace siete meses en la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados. En la misiva, el sacerdote da cuenta que la propuesta reúne todas las condiciones para poder ser aprobado por los diputados y así seguir su curso hasta la respectiva promulgación. "Señores diputados y senadores del MAS, está en sus manos aprobar este Proyecto de Ley del 10% en favor de todos los bolivianos, que no tiene color político ni ideología. Sólo tiene color de urgente necesidad. Ahora más que nunca necesitamos recursos para luchar, todos unidos, contra la pandemia del Covid 19", señala parte de la misiva. La propuesta fue promovida desde hace unos cinco años por el padre Mateo Bautista, a fin de reorientar la asignación de recursos en favor de inversiones y prestaciones en salud. La norma, que fue presentada al Legislativo a principios de este año, inicialmente fue observada y los legisladores solicitaron informes técnicos al Ministerio de Salud y de Economía. Las observaciones fueron subsanadas y la comisión conformó mesas técnicas para trabajar el proyecto y pese a estar de acuerdo con la asignación de recursos económicos de manera progresiva, a la fecha no existen avances. A su vez, este Proyecto tiene a su favor el Decreto Supremo 4272 (23 de junio de 2020) que, en su artículo 98, numeral 1, declara: "Se ratifica como porcentaje de aportación para el subsector público de salud el diez por ciento (10%) del Presupuesto General del Estado". Asimismo, en el numeral 2 precisa: "El parágrafo precedente será aplicable una vez que entre en vigencia la Ley que dispone el diez por ciento (10%) del Presupuesto General para Salud". "Es incomprensible para nosotros el hecho de que el Presidente de la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados jamás haya reunido formalmente a todos los miembros de dicha Comisión para tratar específicamente este Proyecto, a pesar de la insistencia con que se lo hemos solicitado con todo respeto y cortesía, alegando las razones pertinentes", lamentó el sacerdote. Ante esa situación, el Padre Mateo, solicitó en dos oportunidades al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque (MAS), el 12 de junio y el 4 de agosto, que la propuesta sea debatida en el pleno de esa entidad legislativa. "Con el 10% podremos financiar adecuadamente la prevención y promoción en salud, la atención conveniente en el S.U.S., los cuidados en la patología del cáncer, tanto en niños como en adultos; ofrecer servicios dignos a las personas con alguna discapacidad, mejorar los servicios en los trasplantes, sin descuidar la tan ignorada salud mental y los cuidados paliativos", detalla la carta del sacerdote. Agrega que con esos recursos también se puede contar con mayor cantidad de recursos humanos, capacitar especialistas, disponer de insumos, mejorar en tecnología, y construir nuevos y modernos centros hospitalarios de primer, segundo y tercer nivel, así como institutos especializados. "Ustedes, diputados y senadores, elegidos para el servicio a la comunidad, cumplan con las expectativas de todos los ciudadanos, facilitando la aprobación de esta Ley del 10%, considerando que no es un regalo político al pueblo, sino, un deber de justicia ante tanta necesidad", enfatizó el Padre Mateo.