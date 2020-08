Tras la muerte de su hermana, Evo Morales habla de odio, racismo y persecución política y recibe duras críticas en Twitter





16/08/2020 - 11:31:30

Santa Cruz.- Evo Morales expresó en las redes sociales su pesar por la muerte de su hermana denunciando odio, racismo y persecución política, y recibe una ola de críticas por esa actitud. "Por qué tanto odio, racismo y persecución política que me impiden ver, por última vez, a mi única hermana. Para mí, Esther, fue mi madre. La historia juzgará". Esta frase acompañada por la foto de su hermana fallecida, generó incontables críticas de personas que lo ven en un intento de victimizarse polítíticamente usando la muerte de su hermana como escudo. "Paz en la tumba de su hermana, así sentimos los bolivianos, tenemos que peregrinar por salud, tenemos flamantes museos y oficinas para políticos en vez de hospitales nuestro anterior gobierno fue tan negligente y ahora se convirtieron en delincuentes bloqueando oxígeno e insumos", dice uno de los tuit de respuesta a la queja de Morales. Otro dice: "Increíble que no respete ni la muerte de su hermana y la utilice para beneficio político, una vergüenza", en seguida otra persona le dice: Pero si se murió por los bloqueos que vos iniciaste. "Tu hermana (QEPD) murió por falta de oxígeno, por no acatar la cuarentena, tus esbirros y tus malas intenciones provocaron esto. No seas canalla toda acción tiene una reacción", dice otro tuitero. Otros seguidores de evoespueblo en Twitter, le dan los sentidos pésames y avalan la reacción de Morales y le dicen que él sigue siendo el presidente de Bolivia. Al respecto otro dice que: Los CIBERGUERREROS al servicio de su amo vinieron a defender lo indefendible, señores si se siguen haciendo a los incrédulos su misma gente morirá, sigan en su mundito de no creer en la enfermedad y creyendo que la política les salvará la vida. Los más le dicen a Morales que él mando a bloquear los caminos que provocaron no solo la muerte de su hermana sino de otras 40 personas que requerían oxígeno en los hospitales. La hermana mayor del expresidente Evo Morales, Esther Morales, falleció este domingo aquejada por coronavirus en el Hospital de Tercer Nivel Oruro-Corea, donde recibía tratamiento. Esther Morales, que estaba internada desde el 9 de agosto en una sala dedicada a pacientes de coronavirus, tenía 70 años y falleció cerca de la una de la madrugada de este domingo.