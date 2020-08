Robert Trump, el hermano menor del presidente, falleció a los 71 años





16/08/2020 - 11:09:07

El presidente Donald Trump emitió la siguiente declaración sobre el fallecimiento de su hermano menor, Robert Trump: “Con gran pesar comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció pacíficamente esta noche. No solo era mi hermano, era mi mejor amigo. Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo vivirá en en mi corazón para siempre. Robert, te amo. Descansa en paz”. Robert Trump, de 71 años, el hermano menor del presidente, fue ingresado en el hospital el viernes y fue descrito como “muy enfermo”, según las fuentes. No se conocían más detalles, pero se informó antes que se encontraba en estado crítico en el New York Presbyterian/ Weill Cornell Medical Center en el Upper East Side, en Nueva York. “Tengo un hermano maravilloso”, dijo el presidente Trump en una conferencia de prensa el viernes. “Hemos tenido una gran relación durante mucho tiempo, desde el primer día. Fue hace mucho tiempo. Y ahora mismo está en el hospital. Y espero que esté bien, pero es bonito, lo está pasando mal. . ” Trump lo visitó, uno de sus cuatro hermanos, después de volar a Nueva Jersey y luego tomar un helicóptero hacia Manhattan. “Voy al hospital”, dijo Trump mientras aterrizaba en Nueva Jersey. “Espero que esté bien”. La Casa Blanca no dio a conocer de inmediato detalles sobre por qué Robert Trump había sido hospitalizado, pero las autoridades dijeron que estaba gravemente enfermo. Según los informes, Robert Trump pasó una semana en la unidad de cuidados intensivos del cercano Hospital Mount Sinai en junio. Robert Trump había trabajado anteriormente para su hermano mayor en la Organización Trump y recientemente presentó una demanda en nombre de la familia Trump para detener la publicación de un libro revelador de una sobrina del presidente titulado “Demasiado y nunca es suficiente”.