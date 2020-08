Cuánto puedes ganar en tu canal de Youtube por las visitas que recibes





16/08/2020 - 10:24:58

20minutos.es.- Cuánto ganan los 'youtubers' se ha convertido en una de las preguntas que más intrigan a la sociedad que, lejos de estar acostumbrada a esta nueva profesión, se muestra muy sorprendida por los ingresos que pueden llegar a obtenerse con un canal de éxito en la red social. Es necesario recalcar primero que no siempre se gana lo mismo por la misma cantidad de visitas o suscriptores, ya que entran en juego variables como el tipo de contenido del vídeo, el idioma en el que está, el perfil de la audiencia del canal o el tiempo de visualización que posee, según recoge Andro4All. Además, no todas las personas que se crean un canal en YouTube pueden optar a ganar dinero, ya que hay una serie de requisitos que hay que cumplir primero antes de cobrar: solo pueden unirse al Programa de Partners de la plataforma los perfiles que superen los 1.000 suscriptores y las 4.000 horas de visualización, y tengan vinculada una cuenta AdSense. Tampoco desde todos los países pueden optar a la opción de tener una fuente de ingresos en Youtube, ya que su programa de monetización no se encuentra disponible en todas las regiones. Este sistema permite que puedas obtener tus beneficios gracias a los anuncios que aparecen en los vídeos, recibir los pagos mensuales de los miembros del canal, las ventas de productos del canal, los ingresos de YouTube Premium y los Super Chats. Por otro lado, la otra fuente de ingresos de la plataforma es el 'Coste Por Mil': cuánto dinero gana un 'youtuber' por cada mil visitas establecido por los anunciantes. Para poder recibir el primer ingreso es necesario acumular mínimo 100 euros. Oscila entre los 2 y los 34 dólares el dinero que se gana por cada mil visitas. Por ejemplo, la 'youtuber' Marina Mogilko tiene tres canales diferentes: Sillicon Valley Girl, centrado en temas empresariales y de creación de marca, por el que percibe 10,73 dólares por cada mil visitas. En su canal secundario, Linguamarina, puede llegar a ganar 4 dólares, mientras que en su último canal, Marina Mogilko, la cifra baja hasta los 2,71 dólares. Si el número de visitas aumenta hasta las 100.000, los ingresos varían entre los 500 y los 2.500 dólares, siempre dependiendo del contenido, su audiencia, el idioma y otros factores. La creadora de contenido Natalie Barbu aseguró en una entrevista que ganaba una media de entre 500 y 1.000 dólares por cada 100.000 visitas, dependiendo también de los anuncios que había en el vídeo. Por otro lado, Roberto Blake, cuyo canal está basado en la tecnología, puede llegar a obtener entre 800 y 1.500 dólares por el mismo número de visitas. Y Ruby Asabor, también con un canal dedicado a las finanzas, puede llegar a ganar entre 2.200 y 2.500 dólares de media. Una vez superada la barrera del millón de visitas, los beneficios son muy elevados. Shelby Church, con un canal sobre maquillaje y estética, puede llegar a ganar entre 2.000 y 5.000 dólares por cada millón, mientras que Marina Mogilko puede llegar a sumar aproximadamente 10.000. Por su parte, Kevin David puede llegar a alcanzar hasta los 25.000 dólares por las mismas visitas. En España, sin embargo, las cifras que se barajan por cada 1.000, 100.000 y un millón de visitas son menores, ya que el contenido en español no genera tanta repercusión como el que se crea en inglés, el idioma más hablado del mundo.