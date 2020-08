Lluvia de meteoros de las táuridas del sur iluminarán los cielos el próximo octubre





16/08/2020 - 09:32:03

RT.- Junto con la celebración de Halloween, los aficionados a la astronomía podrán disfrutar a finales del próximo octubre de tres eventos celestiales a la vez: el apogeo de la lluvia de meteoros de las táuridas del sur, la oposición de Urano y la 'luna azul'. Lluvia de meteoros de las táuridas del sur Este año, lluvia de meteoros de las táuridas del sur iluminará los cielos entre el 10 de septiembre y el 20 de noviembre y alcanzará su apogeo la noche del 29 al 30 de octubre, según la Sociedad Americana de Meteoritos. El fenómeno, a veces apodada 'bolas de fuego de Halloween', es un fenómeno observable entre los meses de octubre y noviembre, que se produce cuando la Tierra pasa a través de las partículas del cometa Encke, un cometa periódico a corto plazo que orbita alrededor del Sol una vez cada 3,3 años. Las táuridas son visibles prácticamente en cualquier lugar de la Tierra, excepto el Polo Sur. No tiene muchas 'estrellas fugaces' que mostrar a los habitantes de la Tierra, pero al ser estas partículas mayores que las de otros meteoros, pueden atravesar el cielo como bolas de fuego brillantes y espectaculares.



Oposición de Urano Urano hará su máxima aproximación a la Tierra y reflejará totalmente la luz del sol, ocasionando un acontecimiento, denominado 'oposición', lo que lo hace parecer más brillante y más grande, según el portal In-The-Sky.org. El planeta aparecerá en la constelación de Aries y será visible en ambos hemisferios durante gran parte de la noche –entre alrededor de las 18:50 (GMT) del 30 de octubre y las 04:40 del día siguiente– alcanzando su punto más alto en el cielo alrededor de la medianoche.



'Luna azul' Además, otro fenómeno astronómico, denominado 'luna azul', coincidirá con Halloween la noche del 31 de octubre en el hemisferio norte. A pesar de su nombre, el evento no tiene nada que ver con el tono con el que se aprecia el satélite natural de la Tierra, informa EarthSky. Según explica la Biblioteca del Congreso de EE.UU., una 'luna azul' se produce cuando en una sola temporada ocurren cuatro lunas llenas en lugar de las tres típicas. Cuando esto sucede, la tercera luna de las cuatro se denomina 'luna azul'. El fenómeno no es particularmente raro, ya que ocurre aproximadamente una vez cada dos o tres años.