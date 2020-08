Críticas a los planes de Netflix de agregar sexo y sangre a la serie Avatar: La leyenda de Aang





16/08/2020 - 09:24:14

RT.- Los fanáticos de la serie animada 'Avatar: La leyenda de Aang' criticaron que Netflix quiera hacer su 'remake' de acción con actores de carne y hueso para el público adulto y pidieron que la cancele, después de que dos creadores de la serie original anunciaran su salida del proyecto. Según informa el portal Fandomwire, citando a fuentes en la empresa de entretenimiento, Netflix quiere hacer que los personajes de Aang, Zuko, Katara y Sokka luzcan más mayores y también crear una trama más profunda y madura, con más romance, sexo y sangre. Los creadores de la animación, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, no revelaron las causas exactas de su decisión de abandonar el proyecto, solo apuntaron que Netflix no les permitió la libertad creativa que les había prometido inicialmente. Declaraciones de los creadores DiMartino, cocreador, productor ejecutivo y guionista de la serie, comunicó este miércoles en una carta abierta dirigida a los fanes y publicada en su blog, que desde el pasado junio Konietzko y él "ya no están involucrados en el proyecto". Según detalló el director de animación estadounidense, Netflix aseguró en el 2018, cuando fue firmado el contrato, que "se comprometía a respetar" la visión de los creadores sobre "la nueva versión y a apoyarles en la creación de la serie". "Desafortunadamente, las cosas no salieron como esperábamos", escribió DiMartino y afirmó que siempre intentaba ser como uno de los Nómadas del Aire –un término para una nación de personas en el universo ficticio de la serie– y adaptarse. "Sin embargo, incluso un Nómada del Aire sabe cuándo es el momento de cortar por lo sano y seguir adelante". Mientras, Bryan Konietzko detalló en su cuenta de Instagram que aceptaban las propuestas de Netflix con "gusto" cuando sentían que "esas ideas estaban en línea con el espíritu y la integridad de 'Avatar'". "Finalmente llegamos a la conclusión de que no seríamos capaces de guiar de forma significativa la dirección de la serie", agregó.



Respuesta de Netflix Un portavoz de Netflix respondió a Variety que "tiene completo respeto y admiración por Michael y Bryan y la historia que crearon en la serie animada 'Avatar'". "Aunque decidieron abandonar el proyecto de acción en vivo, confiamos en el equipo creativo y su adaptación", reza la nota.



Reacción de los fanes Por su parte, los fanáticos de la serie lanzaron en las redes sociales la campaña bajo la etiqueta #CancelNetflixATLALiveAction (Cancelen la acción en vivo de 'Avatar: La leyenda de Aang' de Netflix), criticando a la plataforma por elaborar una serie más madura y pidiendo cancelar por completo la producción de la película. "Netflix afirma que quieren que 'Avatar: La leyenda de Aang' sea 'más madura', pero no se han dado cuenta de que el 'show' trata de temas increíblemente profundos y de espiritualidad. Añadirle drama adolescente, 'romance' y 'sexo' me da asco", escribió una usuaria de Twitter. "Si Netflix cree que la única forma de atraer público es añadir sexo, violencia, drogas, estoy decepcionada", publicó otra. Mientras, algunos criticaron que la compañía elija actores blancos para protagonizar la serie. "Primero empecemos con el hecho de que Netflix quiere contratar a actores blancos. No, no, no y no. Ninguno de estos personajes es blanco", tuiteó otro internauta.