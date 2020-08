Trump: Estamos presenciando la recuperación económica más rápida en la historia de EE.UU.





16/08/2020 - 09:19:35

VOA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que la economía de la nación se está recuperando del impacto de la pandemia de una manera nunca antes registrada en la historia de ese país. Aseguró que los números en cuanto a recuperación son altos y sólidos y a su vez, alabó la cantidad de pruebas que están realizando en el país para detectar a tiempo los casos de COVID-19. "Gracias a la acción decisiva de mi administración para salvar los empleos estadounidenses, es que actualmente están presenciando la recuperación económica más rápida en la historia de Estados Unidos. Y eso se debe a que la base que establecimos anteriormente, antes de que llegara el virus y llegara a nuestra costa, era muy sólida. Teníamos una base tan sólida que nos estamos recuperando mucho más rápido de lo que nadie anticipó", dijo el mandatario desde la sala de conferencias de su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. Agregó que las compras minoristas también han aumentado exponencialmente al punto de que se han "recuperado por completo", según el presidente, diciendo además que su administración está trabajando por recuperar la industria automotriz. Trump agregó que gracias a las rápidas decisiones de su gobierno de enviar un paquete de estímulo económico, más de 50 millones de empleos en todo el país fueron salvados durante los meses pasados. "A través del histórico paquete de ayuda que promulgué como ley, salvamos más de 50 millones de puestos de trabajo estadounidenses, y la tasa de desempleo está bajando rápidamente, ustedes lo ha visto y creo que lo verán en los próximos dos meses, tendrán un buen informe incluso antes de las elecciones, tendrán un muy buen informe", dijo Trump. Con respecto a las cifras de casos positivos de COVID-19, el presidente aseguró que la gran cantidad de pruebas que están realizando en todo el país está permitiendo que se controle mejor la propagación y que incluso, hay una disminución importante en la gran mayoría de los estados de la nación. "Casi el 85 por ciento de las jurisdicciones en todo nuestro país informan una disminución muy alta en los casos. La tasa de positividad de la prueba ha caído a solo el 6.5 por ciento, una reducción del 71 por ciento desde abril y una reducción del 15 por ciento desde mediados de julio, lo que es una gran reducción", dijo Trump. Asimismo, agregó que la tasa de hospitalizaciones por el virus se ha reducido a la mitad desde abril a la vez que animó a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. "Insto a todos a que apliquen el sentido común, lo sabemos y todos lo estamos haciendo y quiero agradecer al pueblo estadounidense por ello", añadió, a la vez que aseguró que las pruebas de coronavirus realizadas en el país son mayores a todas las que se han hecho de manera combinada en Europa. "Estados Unidos ha administrado ahora más de 70 millones de pruebas, más que toda la Unión Europea combinada. Si combinas toda Europa, es menos de lo que hacemos", dijo el presidente.



China "me quiere tener feliz" Por otra parte, el presidente dijo que en semanas recientes, China ha realizado una de las compras de productos estadounidense más grande en la historia, pero que lo hacen para "mantenerlo feliz". "China compró la mayor cantidad de maíz en la historia la última semana, compraron maíz y una gran cantidad de soja y ganado, por lo que China ha estado comprando muchas cosas y lo están haciendo para mantenerme feliz, pero están soñando con Joe Biden, les encantaría que eso sucediera, pero no creo que eso suceda", aseguró el presidente, quien agregó que de ganar los demócratas, China se apoderaría del país. "China está soñando con él y muchos otros países sueñan con eso, porque si eso sucede, Estados Unidos queda solo y puedo decirles que específicamente será el propietario de Estados Unidos, no pueden permitir que eso suceda", dijo. Finalmente, Trump recalcó que la recuperación económica se puede mantener pero para ello es necesario seguir aplicando las políticas que su gestión ha implementado. "A menos que alguien venga y cuadriplique los impuestos, que es de lo que están hablando y también de las regulaciones que hemos establecido, hemos hecho más en términos de recortar las regulaciones que cualquier administración", aseguró Trump.