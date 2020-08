Ministra de Salud anuncia revisión del contrato para adquirir pruebas COVID-19 y suspende proceso





16/08/2020 - 08:50:30

La Paz, (ABI).- La ministra de Salud, Eidy Roca, anunció el sábado la revisión del contrato de adquisición de los reactivos para pruebas PCR de coronavirus e informó que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) paralizó el proceso para revisar el proceso de contratación. "La AISEM comunica que ha tomado la decisión de suspender el proceso de contratación hasta realizar una nueva verificación y evaluación detallada de toda la documentación y las propuestas (...), por responsabilidad y transparencia vamos a determinar si efectivamente hubo alguna irregularidad o si la denuncia carece de fundamento", informó en una conferencia de prensa. El viernes, el presidente de la Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia, Oscar Toledo, hizo pública una denuncia de un supuesto sobreprecio en la compra de 672.000 tests PCR para coronavirus de una empresa china, por un monto de 25 millones de bolivianos más que el ofrecido por un laboratorio de Uruguay. Roca explicó que solicitó un informe del proceso de contratación, en el que verificó que la empresa uruguaya no cumplía con los requisitos que especificaba la licitación. "Se puede observar preliminarmente que la mencionada empresa no había cumplido con uno de los requisitos ineludibles exigidos para poder calificar y adjudicarse el proceso de contratación, la cual es la certificación internacional ya sea de la FDA estadounidense (...), o bien puede ser de la Comunidad Europea", explicó. Advirtió que esa certificación es una recomendación de la OPS/OMS a nivel internacional. Aclaró, asimismo, que el Ministerio de Salud sólo participa en el inicio del proceso de contratación, mediante el envío del requerimiento del producto o insumo, con las respectivas características o especificaciones técnicas. "A partir de este momento el Ministerio de Salud no interviene en el proceso hasta que recibe el producto, en este caso AISEM una vez que se haya concluido el proceso debido", explicó.