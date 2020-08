Santa Cruz: Hay 3.000 títulos parados por 5 meses en la U; administrativos vuelven a atender el martes





16/08/2020 - 08:44:07

El Deber.- El personal administrativo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) debe retornar a sus labores presenciales desde este martes 18 de agosto, establece un comunicado difundido por el rectorado de la casa superior de estudios. La principal razón es agilizar los trámites de títulos académicos. Hay cerca de 3.000 de estos documentos parados hace cinco meses debido a la cuarentena que rige en todo el país. El vicerrector, Osvaldo Ulloa enfatizó que se decidió de a poco abrir la universidad porque que hay una gran cantidad de personas que necesitan con urgencia concluir sus trámites para iniciar su etapa laboral. “Vemos que ya se está volviendo a una relativa normalidad (en el país) y por eso el rector decidió que se debe ir retornando a actividades igual en la universidad”, remarcó. El Departamento de Títulos detalla que todos los egresados de las distintas carreras y de los postgrados ya pueden pasar a regularizar sus procesos la próxima semana. Otros trámites que tienen menor demanda, pero que igual se reactivarán, son: Certificado de Vencimiento de Plan de Estudios, Certificado de No Deudor, Certificado de Alumno Regular, Histórico Académico, Avance Académico, entre otros. Aunque de forma paralela la mayoría de estos últimos trámites también continuarán ofertándose de forma virtual. En total son 1.600 los administrativos en la Uagrm. Sin embargo, no retornarán todos, se podrán excusar las embarazadas, los que tienen más de 60 años y los que tienen enfermedades de base como: diabetes, hipertensión, chagas, entre otras. Ulloa enfatizó que este grupo puede presentar su documentación para acogerse al beneficio en el Seguro Social Universitario. Atención y medidas de bioseguridad La atención será de 8:00 a 13:00 y el ingreso estará fijado por la terminación de la cédula de identidad: Lunes: 1-2

Martes: 3-4

Miércoles: 5-6

Jueves: 7-8

Viernes: 9-0 La determinación rige para oficinas administrativas de la capital cruceña y de provincias. En cuanto al área urbana, hace un par de semanas se instalaron cámaras de desinfección en las principales puertas de ingreso tanto a los módulos como al campus universitario. El secretario general enfatizó que en los ingresos se tomará la temperatura y se verificará que se cumplan con las medidas de bioseguridad. Miguel Carrasco, dirigente universitario, resaltó que se consensuó con los estudiantes el retorno parcial por la importancia de los trámites que están paralizados. Clases siguen de forma virtual Ulloa reconoció que alrededor de un 10% de estudiantes regulares no se inscribieron este semestre que por primera vez se desarrolla de forma virtual. Remarcó que la mayoría que sí registró materias y está pasando clases con normalidad de forma virtual, concluirá los estudios el 9 de noviembre. El segundo semestre de esta gestión comenzará a mediados de noviembre y se extenderá hasta el 30 de marzo del próximo año. "El segundo semestre igual será virtual, salvo si se logra controlar la pandemia, solo así se podría hablar de un segundo semestre de clases presenciales", concluyó.