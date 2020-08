Transporte pesado internacional reporta pérdida de Bs 65 millones por bloqueos





15/08/2020 - 19:24:56

La Paz, (ABI).- El presidente de la Asociación del Transporte Internacional (Asociatrin), Marcelo Cruz, informó el sábado que, según cálculos preliminares, ese sector perdió 65 millones de bolivianos por los bloqueos registrados desde la semana pasada y que aún persisten en algunos puntos del país, debido a la existencia de piedras y tierra que obstaculizan el paso en las carreteras. "Hicimos un recuento preliminar de estos 13 días de perjuicio. Solo por concepto de exportación e importación con los contenedores hemos perdido alrededor de 65 millones de bolivianos", informó en un contacto con la televisora Unitel. Cruz lamentó que el perjuicio a su sector continúe latente debido a que los bloqueadores dejaron en muy malas condiciones las carreteras, principalmente de la red vial fundamental, lo que aún imposibilita su libre circulación pese a los esfuerzos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). "Dinamitaron los cerros y hay una capa de piedras en el camino. La capa asfáltica está destrozada. No hubo una reacción inmediata de la ABC y los conductores con sus propias manos están limpiando el destrozo ocasionado por estos delincuentes, porque no se los puede llamar de otra manera", aseguró. Las declaraciones de Cruz se respaldan en las fotografías y videos que los transportistas compartieron en redes sociales en los últimos días, donde se puede observar una "alfombra de rocas", en la carretera Oruro-Cochabamba, sector Sayari, lugar donde los camiones aún siguen varados. "No solo secuestraron a los camiones y conductores, también destrozaron la red vial que tiene Bolivia. Hay promontorios de tierra y rocas que pueden ocasionar accidentes", detalló. Cruz dijo que seguirán insistiendo con su pedido al Ministerio Público para que inicie acciones penales contra los autores materiales e intelectuales de esos destrozos que causaron no solo la pérdida de dinero, sino también la muerte de pacientes por la falta de oxígeno medicinal e insumos médicos y el desabastecimiento de alimentos. Asimismo, el dirigente solicitó al Gobierno tomar en cuenta las propuestas de su sector para "regularizar a las agencias navieras que operan en el país" y hacer cumplir el Decreto Supremo de Uso de Contenedores. "Pedimos a las autoridades tomar en cuenta las propuestas que tenemos para así alivianar la carga económica que acumulamos por estos bloqueo y los más de tres meses que no trabajamos por la pandemia", puntualizó.