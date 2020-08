Por la pandemia, en Tarija bajaron los trámites para divorcio





15/08/2020 - 10:22:36

El País.- Si bien, en algunos casos, la cuarentena por la pandemia del coronavirus provocó el deterioro de la relación entre parejas, los trámites de separación se redujeron, así lo confirmó el director del Servicio de Registro Cívico (Serecí), Alberto Mealla. El Serecí registró, hasta agosto de 2020, 142 divorcios, en el primer mes apuntó 51 casos, en febrero 46, en marzo 32 y hasta junio, a causa de la pandemia, no se contabilizaron más casos, pero en julio hubo otros 13 trámites. La reflexión sobre una familia integrada por una pareja unida colaboró a que la relación vaya adelante, dijo, la pandemia permitió que se unan más, hubo un efecto colateral que hizo que un reencuentro sea posible entre las parejas. Trámites Por su parte, la Oficial de Registro Civil, Ilsen Fernández Gareca, contó que desde que los trámites judiciales empezaron a regularizarse virtualmente los documentos de divorcio desaparecieron, ni siquiera hay solicitudes, lo cual fue extraordinario porque hasta antes de la pandemia “había bastantes”. “Hasta el 70 por ciento de los casos recibidos eran por solicitudes de divorcio, por día eran dos a tres casos, siempre los había, más que otras causas, pero en los últimos cuatro meses no hubo ninguna como antes. Por lo general, los divorcios se daban por la falta de comprensión, por no llevar una vida pacífica, pero demostrar la infidelidad es muy difícil de comprobar”, explicó. Sobre el tema, el oficial del Registro Civil, José Millán, consideró que la cuarentena influyó bastante en el trato familiar de las personas y la relación entre las parejas. Aunque también fue el detonante para que muchos matrimonios se desvincularan “dada la difícil situación por la cual atraviesan las parejas”. “Pero también se observa que, así como se presentan los divorcios por la pandemia, hay muchas personas que están optando por casarse, porque viven en una incertidumbre, no saben lo que ocurrirá, son personas que han convivido muchos años y tienen una relación estable”, explicó. Agregó que esas personas consolidaron un cariño como pareja y que el matrimonio los consagra para establecer deberes, responsabilidades, seguridad, estabilidad que solo lo proporciona firmar un papel. “Es como si las personas se animaran a casarse para tener mejores perspectivas y se valoran mejor como parejas”, subrayó. Sin embargo, no en todos los países los registros de divorcios bajaron. Según el Observador del Sur, en Argentina subieron un 30%, en China hubo cifras récords de demandas, en Estados Unidos se presentó “una avalancha” de trámites, y en Europa se estima que una de cada 10 parejas piensa divorciarse.