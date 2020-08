Con 6 muertos y 200 infectados, nación Qhara Qhara pide ayuda





15/08/2020 - 10:19:48

Página Siete.- Desde mediados de junio, la nación Qhara Qhara lucha contra dos enemigos letales e invisibles: la pandemia del coronavirus y el olvido de las autoridades. En casi dos meses, esta nación indígena -que habita en los municipios de Sucre y Potosí- registra más de 200 infectados de la Covid-19 y seis muertos por el virus, entre ellos al menos dos autoridades y líderes. Ante esta situación, este pueblo clama por ayuda y pide la donación de medicamentos para atender a los enfermos, además solicita insumos de bioseguridad para evitar más contagios. “Tenemos más de 200 afectados y seis muertos. Hicimos un recorrido por los diferentes ayllus y markas, y elaboramos un registro. Pedimos ayuda de las personas solidarias porque no recibimos atención de las autoridades de salud de Chuquisaca y Potosí. Estamos en una situación muy crítica. Nos olvidaron, nos dejaron a nuestra suerte”, dijo Samuel Flores, secretario permanente de justicia de la nación Qhara Qhara, en una entrevista con Página Siete. Según Flores, los bloqueos también perjudicaron a los ayllus afectados por el virus. “No podíamos sacar y trasladar a los enfermos a los centros de salud. Como le decía, hemos perdido a muchas autoridades. La situación es muy crítica”, contó. Ante el olvido de las autoridades, los líderes de la nación Qhara Qhara se organizaron en grupos y decidieron recorrer a pie todos los ayllus para registrar los casos de Covid-19. “Debemos caminar por más de seis horas o más para ver a nuestros enfermos que no pueden acceder a medicamentos y atención médico”, sostuvo Flores. “Con la medicina ancestral estamos tratando de curar, pero no es suficiente porque muchos de los hermanos tienen enfermedades de base, muchos tienen complicaciones muy fuertes de salud”, dijo. Flores reiteró que necesitan medicamentos, pero como las autoridades locales de salud no responden hasta la fecha, decidieron apelar a la solidaridad de los bolivianos. “Es muy doloroso perder a nuestros hermanos, a nuestras autoridades. Antes del bloqueo pedimos ayuda a las autoridades de salud y fuimos rechazados”, contó el dirigente y puntualizó que la nación Qhara Qhara nunca fue afín a la anterior gestión del expresidente Evo Morales y hoy no es afín el actual Gobierno. Cuando se registraron las primeras personas con síntomas del coronavirus en la nación indígena en los ayllus de Chuquisaca y Potosí, los líderes indígenas adquirieron pruebas rápidas para confirmar el brote del virus. Además, para identificar a más infectados, utilizaron vinagre y el alcohol para verificar si perdieron los sentidos del olfato y el gusto. Los líderes –que se organizaron en brigadas para atender a los enfermos con la Covid-19 de los ayllus- también aprendieron a identificar los principales síntomas de la enfermedad, como dolor de cabeza, fiebres y dolores musculares. “Los llamados grupos de curación” también se encargaron de aislar a los contactos de los pacientes con coronavirus y pusieron bajo vigilancia a posibles casos de asintomáticos. Según el representante de este pueblo, en algunas comunidades es difícil separar a los enfermos de los familiares porque viven en casas muy pequeñas. ¿Cómo llegó el virus a la nación Qhara qhara? Según Flores, las comunidades se aislaron por más de tres meses y cumplieron la cuarentena rígida, pero después –cuando terminó la medida- algunos pobladores salieron a las ciudades y volvieron con la enfermedad. Incluso –contó el representante- muchos migrantes de otros departamentos y del exterior ingresaron a los pueblos sin control y sin cumplir los 14 días de aislamiento. Ya pasaron casi dos meses desde que Flores y otros líderes pidieron ayuda a las autoridades departamentales de salud de Chuquisaca y Potosí para atender a los enfermos de Covid-19 y evitar más contagios, pero no recibieron respuesta. “Nos indicaron que debemos esperar, que no hay pruebas rápidas. No nos entregaron ni una aspirina”, lamentó. “Nunca nos han llegado los medicamentos”, agregó e indicó que ante la indiferencia decidieron pedir donaciones para salvar la vida de los enfermos más críticos.