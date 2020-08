Científicos brasileños: Suero equino tiene poderosos anticuerpos contra el coronavirus





15/08/2020 - 09:25:12

Agencia Brasil.- Una investigación realizada por científicos brasileños de diversas instituciones, iniciada en mayo de este año, encontró que sueros producidos por caballos para el tratamiento de la COVID-19 contienen, en algunos casos, anticuerpos hasta 100 veces más poderosos para neutralizar el virus. Así lo informó a Agencia Brasil el coordinador de la iniciativa, Jerson Lima Silva, del Instituto de Bioquímica Médica de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Lima Silva, que también es presidente de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Río de Janeiro (Faperj), presentó los resultados de los estudios el jueves (13), durante un simposio sobre COVID-19 en la Academia Nacional de Medicina (ANM). En esa ocasión, el investigador también anunció una patente y el envío de los resultados a MedRxiv, un servicio de estudios preimpresos. Cuando comenzó, el proyecto tenía por objetivo obtener gammaglobulina purificada, un material biológico más elaborado que los sueros antiofídicos y antitetánicos. Este suero se llama hiperinmune o gammaglobulina hiperinmune porque los investigadores inocularon el antígeno, durante tres semanas, en los plasmas de cinco caballos en el Instituto Vital Brasil (IVB) de Río de Janeiro. Los animales fueron inoculados con la proteína S recombinante del nuevo coronavirus, producida en el Instituto Alberto Luiz Coimbra de Estudios de Posgrado e Investigación en Ingeniería (Coppe/UFRJ) y, después de 70 días, los plasmas de los equinos tenían anticuerpos neutralizantes 20 a 100 veces más poderosos contra el nuevo coronavirus que el plasma de personas convalescientes, dijo Lima Silva.



Patente Los resultados positivos motivaron la solicitud de patente para producir el suero anti-COVID-19 a partir de la glicoproteína de la espiga del virus, un proceso que contempla la preparación del antígeno, hiperinmunización de los equinos, fabricación del plasma hiperinmune, elaboración del concentrado de anticuerpos específicos y del producto finalizado, después de su purificación por filtración esterilizante y clarificación, el embotellado y la formulación final. En la iniciativa participan UFRJ, IVB, Coppe/UFRJ y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). "Estamos uniendo la experiencia de varias personas". El resultado de la inoculación en los caballos, dijo Lima Silva, fue una gran sorpresa. "Los animales produjeron una cantidad impresionante de anticuerpos. Cuatro de los cinco caballos inoculados respondieron muy rápidamente. "El quinto (animal), así como ocurre en los humanos, presentó una respuesta más demorada, pero también produjo anticuerpos. Los caballos del Instituto Vital Brasil se encuentran en una granja del laboratorio, en el municipio de Cachoeiras de Macacu, región metropolitana de Río de Janeiro. Los estudios han demostrado que el suero producido por los caballos para el tratamiento de la COVID-19 es superior al elaborado con el plasma de pacientes convalecientes. "Observamos que el anticuerpo del caballo, en algunos casos, puede ser casi 100 veces más poderoso". Esto significa que los anticuerpos producidos por los animales neutralizan el virus de la COVID-19 con una potencia hasta 100 veces mayor, "incluso tras la preparación final de los sueros".



Complementariedad Otra ventaja del estudio, apuntó el coordinador, es que puede servir de complemento a las posibles vacunas contra el virus, la mayoría de las cuales se basan en la proteína de la corona. El suero producido por los plasmas de los caballos inoculados podría utilizarse como tratamiento mediante la inmunoterapia o la inmunización pasiva. Tras la aprobación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y la Comisión Nacional de Ética de la Investigación (Conep), el grupo de investigadores iniciará los ensayos clínicos, centrados en pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 y que estén hospitalizados pero no en unidades de cuidados intensivos. Las pruebas compararán quién recibió el tratamiento con quién no. "Somos muy optimistas. Pero este esta es una etapa que debe cumplirse", dijo Lima Silva, quien anticipó además que planea asociarse con otros laboratorios similares que producen suero en Brasil, ubicados en São Paulo y Minas Gerais, por ejemplo, "porque se necesitará mucho material". El estudio indica que, mientras no hay vacunas aprobadas y ante la dificultad de satisfacer la elevada demanda mundial, debe considerarse la posibilidad de utilizar la inmunización pasiva mediante la terapia con suero, un tratamiento exitoso utilizado durante décadas contra enfermedades como la rabia, el tétanos y las picaduras de abejas, serpientes y otros animales venenosos como arañas y escorpiones. Los sueros producidos por IVB tienen excelentes resultados, sin antecedentes de hipersensibilidad o cualquier otra posible reacción adversa. Los estudios clínicos se llevarán a cabo en colaboración con el Instituto D'Or de Investigación y Enseñanza (Idor). La investigación cuenta con el apoyo financiero de Faperj, del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq), de la Coordinación para el Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (Capes) y de la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep).