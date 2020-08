Gobierno ofrece 10 mil becas para jóvenes y adultos en más de 2 mil universidades





14/08/2020 - 14:56:54

Cochabamba, (ABI).- El ministro de Trabajo, Óscar Mercado, anunció el viernes la puesta en marcha del programa 'Bolivia C Capacita', que dispone 10.000 becas gratuitas para jóvenes y adultos en universidades de nuestro continente y Europa. "Vale la pena de que esto se socialice, se difunda, son buenas noticias tener 10.000 becas en las mejores universidades del mundo, en diferentes áreas y de acceso directo para el pueblo boliviano", manifestó durante la firma de un convenio en el que además participaron los ministerios de la Presidencia, Cancillería y Educación. Detalló que ese programa abarca más de 3.900 cursos gratuitos, 2.000 universidades en más de 50 países en áreas de educación en tecnología, emprendimientos, habilidades digitales e investigadoras y cursos científicos. "Esto está en manos de los ciudadanos para poder fortalecerse y capacitar sus habilidades, simplemente es ingresar al link, registrarse y optar por los cursos que están ofreciendo", agregó. Mercado exhortó a los interesados a registrarse hasta el 20 de septiembre, porque si se cumple ese plazo, se puede lograr una ampliación del programa y con similar cantidad de becas. El Gobierno nacional, mediante los ministerios involucrados, considera esencial y estratégico el programa 'Bolivia C Capacita', en la perspectiva de mejorar las condiciones de empleabilidad, de educación y capacitación de los ciudadanos, independientemente de la edad, en medio de la pandemia. "Celebro y me es grato participar de este evento porque estamos anunciando una invaluable oportunidad a nuestros jóvenes, mayores que quieren fortalecer sus conocimientos y explorar nuevas oportunidades de formación, a ser implementadas en el campo de la educación, del empleo o del comercio exterior", finalizó el ministro.