Ataque a la COB: Seis sospechosos fueron aprehendidos en poder de 21 cachorros de dinamita, granada de gas y bazuca





14/08/2020 - 14:41:05

La Paz, (ABI).- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó este viernes que los seis sospechosos aprehendidos por el ataque a la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) tenían en su poder varios explosivos e incluso una bazuca artesanal. "Entre los objetos secuestrados tenemos 21 cachorros de dinamita, 10 petardos, otros 5 petardos ya utilizados, gas en aerosol, una granada de gas, además de una bazuca artesanal", detalló el director nacional de la FELCC, coronel Iván Rojas. Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, explicó que anoche, inicialmente, los vecinos de la sede de la COB en La Paz fueron alarmados por la detonación de petardos y luego se escucharon explosiones, que posiblemente hayan sido cartuchos de dinamita. Entonces, "el Ministerio de Gobierno ha instruido actuar de inmediato y (la Policía) ha procedido con la aprehensión de estos ciudadanos y ciudadanas (cuatro varones y dos mujeres)", señaló. Agregó que el Gobierno no permitirá el surgimiento de grupos violentos, acciones irregulares y mucho menos la portación de elementos regulados por ley, que lo único que buscan es poner en riesgo la tranquilidad de la población. El Gobierno "actuará con la misma firmeza cuestionando la violencia venga de donde venga, bajo la premisa de que la Policía y las Fuerzas Armadas se mantienen alertas para garantizar la pacificación", aseveró. Entre tanto, se investiga si las seis personas, aprehendidas por la Policía y presentadas ante los medios de comunicación, tienen alguna afinidad o no con el Movimiento Al Socialismo (MAS). Además, se busca establecer si lo ocurrido en la COB fue o no un "autoatentado", como se especuló en las últimas horas.