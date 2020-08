Sin lograr su demanda la COB masista ordena levantar los bloqueos hasta el 18 de octubre





14/08/2020 - 12:28:52

La Paz.- Sin haber conseguido que las elecciones se realicen el 6 de septiembre o el 11 de octubre, la Central Obrera Boliviana (COB), afín a la línea del Movimiento Al Socialismo, instruyó levantar los bloqueos hasta el 18 de octubre. “A partir de la decisión que hemos tomado en el Comité Ejecutivo, damos un cuarto intermedio al conflicto a nivel nacional hasta el 18 de octubre, porque la lucha no termina. Y estamos seguros, más que nunca, que después de las elecciones del 18 de octubre no van a querer hacer el traspaso de mando, no van a querer”, justificó el secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi. La COB inició hace 10 días un bloqueo nacional de carreteras exigiendo al Tribunal Supremo Electoral realizar las elecciones generales el 6 de septiembre como se había fijado luego de decretada la pandemia del coronavirus en Bolivia. Posteriormente cambió la fecha y exigió que las elecciones se realicen el 11 de octubre, una semana antes de la prevista por el TSE que mantuvo posición en en el 18 de septiembre y logró un acuerdo con el Legislativo para consolidar esa fecha. A pesar de ese acuerdo, la COB decidió mantener los bloqueos, pero este viernes en la mañana anunció un cuarto intermedio en las medidas hasta el 18 de septiembre. El dirigente dijo que la decisión busca "evitar más enfrentamientos y muertes" porque la COB y el Pacto de Unidad del MAS son "realmente los pacificadores del país", manifestó. “Para nosotros no iba a haber elecciones ni el 18 de octubre, tampoco había los fondos económicos para llevar las elecciones nacionales. Nos estaban mintiendo, le estaban mintiendo al pueblo boliviano”, indicó Huarachi. “Ellos no querían las elecciones (…). Ayer hemos conseguido cuatro leyes”, sostuvo Huarachi, refiriéndose a las normativas aprobadas el jueves por la Asamblea Legislativa. La COB ha conquistado este viernes su gran fracaso, ya que no logró lo que buscaba pese a un bloqueo que incluso costó vidas en los hospitales por falta de oxígeno, dijo el diputado Luis Felipe Dorado. El exdirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Rubén Ramallo, afirmó el viernes que la Central Obrera Boliviana (COB) fue creada para luchar por las reivindicaciones de los trabajadores, no para defender los intereses de un partido político. Explicó que los actuales dirigentes del ente matriz de los trabajadores que impulsaron el bloqueo de caminos con los movimientos sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), en demanda de la realización de las elecciones nacionales el 6 de septiembre, sólo plantean intereses personales y políticos.