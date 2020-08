Revilla: No existe ninguna razón para mantener los bloqueos





14/08/2020 - 11:58:52

La Paz, (AMN). – Ante la promulgación de la Ley de Elecciones en esta jornada, el Alcalde Luis Revilla espera que los sectores sociales en conflicto cesen los bloqueos efectuados en el país debido a que éstos afectan a los más necesitados debido a la escasez de alimentos y el incremento en los precios de los productos de la canasta familiar. Calificó como un ‘capricho’ la forma de proceder de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) que rechazó la norma. La presidenta Jeanine Añez promulgó la referida ley que establece el 18 de octubre como la fecha máxima para realizar las elecciones, atendiendo la demanda principal del Pacto de Unidad afín al Movimiento al Socialismo que, juntamente con la COB, tienen cerradas las vías por 11 días. “No hay ninguna razón para mantener los bloqueos y las movilizaciones, yo espero que lo más pronto posible empiece el desbloqueo, empiecen a levantar las medidas y, como digo, nos ocupemos todos, autoridades y ciudadanos, de la primera prioridad en este momento que es la salud, cuidar la vida de los bolivianos”, remarcó la autoridad. Luego de la aprobación de la norma en la Asamblea Legislativa, la Central Obrera Boliviana, liderada por Juan Carlos Huarachi y el Pacto de Unidad rechazaron la ley calificándola de "traición" actitud que fue calificada por el Alcalde como un capricho que no se entiende, dado que los sectores a los que el dirigente cobista dice representar, son los que más están sufriendo por el desabastecimiento de productos. “Es inentendible cómo ayer y hoy se ven las declaraciones. El planteamiento era adelantar las elecciones el 11 de octubre, como si entre el 11 y el 18 hubiera gran diferencia, el mismo señor Huarachi dijo ayer que él mismo no veía gran diferencia en una semana, entonces, no se entiende por qué tanto perjuicio a la gente que más necesidad tiene”, cuestionó la autoridad edil. Una vez que descienda la curva de contagios en el país, según Revilla, habrá tiempo para la confrontación electoral y llevar adelante los comicios para elegir a un gobierno democráticamente electo. El bloqueo de caminos generó la carencia de oxígeno medicinal en los centros hospitalarios, el desabastecimiento de alimentos de primera necesidad en los centros de abasto y por consiguiente el incremento de precios. La situación adversa provocó que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental de La Paz (COED) suspenda sin fecha la cuarentena rígida y el megarastrillaje en el municipio, el cual tenía que iniciarse este domingo 16 de agosto. “Ya teníamos todo listo, todo el operativo armado con la Policía, las Fuerzas Armadas y el personal de salud, pero bueno, ojalá esto termine pronto y podamos lo más antes posible retomar esta actividad que es tan urgente para poder disminuir los casos”, refirió la autoridad. Revilla explicó que la Alcaldía compró 50 mil pruebas y que el Servicio Departamental de Salud adquirió otras 20 mil, con el objetivo de que el megarastrillaje fuera un éxito con la entrega de 100 mil kits de medicamentos, tarea que fue suspendida. El retorno a las restricciones generales para disminuir la cadena de contagios de coronavirus se da en un contexto en el que, según el Observatorio COVID-19, hoy se reportan 14.990 casos positivos de coronavirus en el municipio paceño.