Sedes informa que bloqueos impiden procesar pruebas de Covid-19 de zonas alejadas





14/08/2020 - 11:53:22

Los Tiempos.- El responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo, informó hoy que, debido a los bloqueos, pruebas de Covid-19 de zonas alejadas no pueden llegar a los laboratorios para ser procesadas. Esto impide también el estudio del comportamiento de la enfermedad. “Los bloqueos perjudican el trabajo e investigación epidemiologia. Por ejemplo, desde Aiquile tendrían que llegan 40 muestras y por los bloqueos no están llegando”, expresó Castillo en conferencia de prensa. Aseguró que los bloqueos también impiden el estudio o cálculo del comportamiento del virus por lo que no se puede determinar la fase en la que se encuentra cursando el departamento. “Si los bloqueos persisten no se puede calcular o estudiar el comportamiento del virus, al momento estamos en ascenso, pero estas movilizaciones son las que impiden identificar”, aseguró. Además, reportó que, hasta la jornada de ayer, se registraron 84 nuevos casos, ocho fallecidos y 178 recuperados. Tras el reporte, las cifras totales se elevan a 11.074 confirmados, 100 sospechosos, 809 decesos y 4.214 recuperados.