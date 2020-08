Convoy con oxígeno partió de Sucre rumbo a Oruro





14/08/2020 - 11:32:15

Sucre, (ABI).- La responsable de la Cruz Roja Boliviana filial Chuquisaca, Dolly Muños, informó el viernes que el convoy con oxígeno de la denominada 'Caravana por la Vida', que arribó a Sucre en horas de la noche (jueves), partió rumbo a Oruro, por la ruta de la Diagonal Jaime Mendoza para esquivar los bloqueos de Betanzos (Potosí). "Queremos que el convoy llegue lo más antes posible a destino. Partió a las 07h45 a Oruro por la Diagonal Jaime Mendoza, ya no irá rumbo a Potosí por los bloqueos y comentarios de que por Betanzos (Potosí) no nos dejarían pasar", informó a los periodistas. Explicó que la caravana demoró aproximadamente 12 horas en recorrer la ruta Cochabamba-Sucre pasando por al menos 10 puntos de bloqueo, con ayuda de maquinaria pesada de la Agencia Boliviana de Carreteras (ABC). Aclaró que la caravana no cuenta con escolta militar o policial, sino únicamente está acompañada por voluntarios de la Cruz Roja Boliviana y personeros de la Defensoría del Pueblo, tomando relevos en cada frontera interdepartamental. Resaltó que a su llegada a Sucre, la ciudadanía salió a sus puertas de calle y ventanas para expresar su felicidad sacudiendo banderas y aplaudiendo el paso del convoy con oxígeno. "Se ha podido ver en el trayecto, desde el ingreso a la ciudad, a personas que se han apostado en sus casas con banderas, que han salido a sus ventanas y mostraban que estaban muy contentas de que el convoy de oxígeno pueda llegar después de tantas horas de retraso por los bloqueos", relató. El convoy pernoctó en Sucre, para que los choferes descansen y a primera hora partan rumbo a su destino, para llevar oxígeno a los hospitales de Oruro y La Paz.